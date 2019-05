Faima localității Viscri atrage an de an tot mai mulți turiști, români și străini, curioși să vadă cum arată satul transilvănean care l-a cucerit pe Prințul Charles. Celebritatea vine, însă, cu un cost pe măsură: numărul mare de autoturisme și autocare, parcate oriunde, tulbură viața liniștită a sătenilor. Oamenii au pus mână de la mână și au amenajat o parcare la intrarea în localitate. Vizitatorii ignoră însă indicatoarele care interzic intrarea în sat cu autoturisme, iar parcarea, deși este gratuită, stă mai mult goală.

Viscri, satul sufocat de turiști EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Strada principală a satului, în plină perioadă de concedii, este și mai aglomerată vara, față de cum arată acum.

În aceste condițîi, Viscri, satul de care s-a îndrăgostit Prințul Charles al Marii Britanii, și care este înscris în patrimoniul mondial UNESCO, își pierde autenticitatea și farmecul. Localnicii se văd nevoiți să înghită valurile de praf ridicat de mașini. Sătenii s-au gîndit că o parcare la marginea satului i-ar putea scăpa de probleme. Au amenajat singuri un loc unde turiștii își pot lăsa autoturismele în siguranță, zi și noapte. Au făcut și o potecă, ce trece prin grădinile unor gospodării și care ii duce pe turiști chiar în centrul satului.

Poteca de la parcare până în centrul satului n-are mai mult de 500 de metri, drum ce poate fi parcurs pe jos în câteva minute.

În momentul în care parcarea a fost dată în folosință, au fost instalate indicatoare la intrarea în sat. O hotărâre a Consiliului Local informează pe oricine ajunge acolo că parcarea în sat este interzisă. Astăzi, la prânz, în locul special amenajat era doar un autocar. Pe străzi, însă, am găsit zeci de mașini.

În ultimii ani, drumurile din DN 13 către Viscri s-au umplut de gropi, ceea ce nu i-a împiedicat pe turiști să ajungă în zonă. Locul a fost tot mai căutat de la an la an. Anul trecut, satul a fost vizitat de aproximativ 40 de mii de turiști, adică de 100 de ori mai mulți decît numărul locuitorilor. În acest an a fost asfaltat drumul de 7 km către localitate, așa că accesul nu mai e o problemă. Astfel, se așteaptă ca numărul vizitatorilor să crească și mai mult.

ŞTIRILE ZILEI