Virusul poliomielitei, prezent în apele reziduale dintr-o suburbie a oraşului New York

Poliomielită / FOTO: Shutterstock

Descoperirea bolii în urma analizelor probelor de apă reziduală colectate în iunie înseamnă că virusul era prezent în comunitate înainte ca diagnosticul adultului din comitatul Rockland să fie făcut public, la 21 iulie.



Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA au transmis într-o declaraţie trimisă prin e-mail că prezenţa virusului în apele reziduale indică faptul că ar putea exista mai multe persoane în comunitate care răspândesc astfel virusul.



Cu toate acestea, CDC au adăugat că nu au existat cazuri noi identificate şi că deocamdată nu este clar dacă virusul se răspândeşte activ la New York sau în altă parte din SUA.



Testele de laborator au confirmat, de asemenea, că tulpina aflată la baza acestui caz este asociată genetic cu una identificată în Israel, deşi aceasta nu înseamnă că pacientul a călătorit în Israel, au adăugat oficialii. Potrivit CDC, secvenţierea genetică a asociat-o şi cu eşantioane din Marea Britanie ale virusului extrem de contagios şi care reprezintă o ameninţare la adresa vieţii.



Pacientul începuse să prezinte simptome în iunie, când autorităţile locale le-au cerut medicilor să fie atenţie la cazuri, conform New York Times.



"Având în vedere cât de rapid se poate răspândi poliomielita, acum este momentul ca fiecare adult, părinte şi tutore să se vaccineze pe ei şi pe copiii lor cât mai curând posibil", a declarat comisarul Mary Bassett din cadrul Departamentului pentru Sănătate din New York.



Nu există un remediu pentru poliomielită, care poate provoca în unele cazuri paralizie ireversibilă, dar poate fi prevenită printr-un vaccin apărut în 1955.



Autorităţile din New York au declarat că deschid clinici pentru a-i ajuta pe rezidenţii nevaccinaţi să se vaccineze.



Vaccinul anti-poliomielitic inactiv (IPV) este singurul vaccin împotriva poliomielitei care a fost administrat în Statele Unite din 2000, potrivit CDC. Acesta se administrează prin injecţie în picior sau în braţ, în funcţie de vârsta pacientului.



Poliomielita este adesea asimptomatică, iar oamenii pot transmite virusul chiar şi atunci când nu par bolnavi. Însă poate provoca simptome uşoare, asemănătoare gripei, care pot dura până la 30 de zile, au precizat autorităţile sanitare.



Boala se poate manifesta la orice vârstă, însă majoritatea celor afectaţi sunt copii cu vârsta de trei ani sau mai mici.



Departamentul pentru Sănătate din New York a declarat pentru Reuters că, pe baza dovezilor disponibile, nu s-a putut stabili dacă eşantioanele pozitive de poliomielită provin din cazul identificat în comitatul Rockland.



"Cu siguranţă, atunci când sunt identificate astfel de eşantioane, aceasta suscită îngrijorări cu privire la potenţialul de răspândire comunitară - motiv pentru care este extrem de important ca oricine este nevaccinat, în special în zona comitatului Rockland, să se vaccineze cât mai curând posibil", a transmis departamentul.



Vaccinul contra poliomielitei dezvoltat de dr. Jonas Salk în anii 1950 a fost promovat drept o realizare ştiinţifică pentru combaterea flagelului global, în mare parte eradicat. Statele Unite nu s-au mai confruntat cu un caz de poliomielită generat la nivel naţional din 1979, cu toate că au mai fost depistate cazuri, în 1993 şi 2013.

