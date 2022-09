Virgil Popescu, ministrul Energiei: Salut anunţul preşedintei CE prin care a propus plafonarea preţurilor la gaze

Virgil Popescu

"Salut anunţul făcut astăzi de preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, prin care a propus plafonarea preţurilor la gaze. Mai mult chiar, a susţinut nevoia decuplării preţului la energie electrică de preţul la gaze naturale, idee pe care am susţinut-o şi eu la Consiliul miniştrilor Energiei. Au fost anunţate decizii importante pentru viitorul energiei, iar România va fi un partener de încredere pentru a ne asigura independenţa şi securitatea energetică, împreună, solidari", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.



Preşedinta CE, Ursula von der Leyen, a anunţat miercuri, în cadrul discursului ei privind starea Uniunii Europene, susţinut în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, propunerea Comisiei privind un plafon pentru profiturile întreprinderilor care produc energie electrică cu un cost scăzut.



"Aceste întreprinderi realizează un profit pe care nu l-au anticipat niciodată, la care nici măcar nu au visat. În economia noastră socială de piaţă, să obţii profit e un lucru bun. Însă, în aceste momente, nu este corect să se obţină profituri record extraordinare de pe urma războiului şi pe spatele consumatorilor. Trăim vremuri în care profiturile trebuie împărţite şi direcţionate către cei care au cea mai mare nevoie de ele. Datorită propunerii noastre, vom mobiliza peste 140 de miliarde de euro către statele membre, cu scopul de a atenua direct impactul acestei situaţii", a spus von der Leyen.



Ea a adăugat că, pentru că traversăm o criză a combustibililor fosili, industria combustibililor fosili are, la rândul său, o datorie specială, iar marile companii din sectorul petrolului, gazelor şi cărbunelui, care înregistrează profituri uriaşe, "trebuie să contribuie şi ele, prin urmare, în mod echitabil, să plătească o contribuţie de criză".



"Toate acestea sunt măsuri de urgenţă şi temporare la care lucrăm şi includ aici şi discuţiile pe care le purtăm referitor la plafoanele tarifare. Trebuie să continuăm să depunem eforturi pentru a reduce preţurile gazelor. Trebuie să asigurăm securitatea aprovizionării şi, în acelaşi timp, să asigurăm competitivitatea europeană în lume. Aşadar, vom elabora împreună cu statele membre un set de măsuri care vor ţine seama de natura specifică a relaţiei noastre cu furnizorii - şi cu cei care nu sunt fiabili, cum ar fi Rusia, şi cu cei care ne sunt prieteni de încredere, cum ar fi Norvegia. Am convenit cu prim-ministrul Store (premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store n.r) să instituim un grup operativ în acest sens, iar echipele au început deja să lucreze la acest proiect", a precizat preşedinta CE.



Aceasta a subliniat că pe agendă se mai află un subiect important, în contextul în care piaţa gazelor naturale s-a transformat dramatic: înainte gazul era transportat în principal prin gazoducte, în prezent volumul de GNL este în creştere, însă valoarea de referinţă utilizată pe piaţa gazelor (TTF) nu a fost adaptată.



"Iată de ce Comisia va face eforturi pentru a se stabili o valoare de referinţă mai reprezentativă", a punctat von der Leyen.



În acelaşi timp, a spus ea, deoarece întreprinderile din sectorul energetic se confruntă cu probleme grave de lichidităţi pe pieţele la termen ale energiei electrice, ceea ce riscă să afecteze funcţionarea sistemului energetic european, CE va colabora cu autorităţile de reglementare a pieţei pentru a atenua aceste probleme prin modificarea normelor privind garanţiile reale şi prin luarea de măsuri pentru a limita volatilitatea preţurilor pe piaţa intrazilnică.



"Iar în octombrie vom aduce modificări cadrului temporar privind ajutoarele de stat pentru a permite furnizarea de garanţii de stat, veghind, totodată, la menţinerea unor condiţii de concurenţă echitabile. Aceştia sunt primi paşi pe care îi putem face. Însă trebuie nu numai să facem faţă acestei crize imediate, ci şi să privim spre viitor. Organizarea actuală a pieţei energiei electrice, bazată pe ordinea de merit, nu mai este echitabilă pentru consumatori. Aceştia ar trebui să poată profita de beneficiile care rezultă din utilizarea surselor regenerabile de energie, care au costuri reduse. Prin urmare, trebuie să punem capăt influenţei dominante a gazului asupra preţului energiei electrice. În acest sens, vom realiza o reformă profundă şi cuprinzătoare a pieţei energiei electrice", a mai afirmat oficialul CE.



Astfel, ea a semnalat că trebuie să trecem de la o piaţă de nişă la o piaţă de masă în materie de hidrogen, iar prin intermediul REPowerEU, a fost dublat obiectivul şi se doreşte ca în UE să se producă zece milioane de tone de hidrogen din surse regenerabile, în fiecare an de acum până în 2030.



"Pentru aceasta, trebuie să creăm un facilitator de piaţă pentru hidrogen, prin care să reducem deficitul de investiţii şi să corelăm cererea şi oferta din viitor. Iată de ce pot anunţa astăzi că vom institui o nouă Bancă europeană a hidrogenului. Aceasta va contribui la asigurarea achiziţionării de hidrogen, inclusiv prin utilizarea resurselor Fondului pentru inovare. Banca va putea investi trei miliarde de euro pentru a contribui la construirea viitoarei pieţe a hidrogenului", a mai anunţat Ursula von der Leyen.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI