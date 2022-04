Virgil Popescu, ministrul Energiei, este invitat astăzi la Tema Zilei, după Telejurnal

Ministrul Energiei va vorbi, la Tema Zilei, despre securitatea energetică a României, în contextul războiului cu Ucraina, și aprovizionarea cu gaze după ce Gazprom a oprit furnizarea către Polonia si Bulgaria. Care sunt riscurile și ce alternative are România.

Ministrul Virgil Popescu, la Tema Zilei

Explicațiile ministrului Energiei sunt așteptate mai ales după ce premierul Nicolae Ciucă a declarat miercuri seară, tot la TVR, la Tema Zilei, că, în acest moment, România dispune de suficient gaz pentru a asigura atât consumul populației, cât și necesitățile industriei. "În acest moment, noi extragem mai mult gaz decât consumăm. (...) Trebuie să recunoaștem că România este o țară norocoasă având această resursă deosebit de importantă în acest moment", a declarat Ciucă.

"Primele gaze din Marea Neagră vor fi extrase de către compania Black Sea Oil & Gas la jumătatea acestui an și atunci vom avea un miliard de metri cubi în plus pe an asigurați prin această investiție (...) care ar compensa (un eventual deficit). Este vorba de 10%. Noi avem nevoie anual de 20% de gaze din import și, sigur, la chestia aceasta se adaugă și celelalte demersuri, prin care identificăm surse alternative de asigurare a cantității necesare de gaz", a detaliat premierul.

În perimetrul de la Caragele, primele gaze vor fi extrase în 2024, iar în perimetrul Neptun Deep "mai devreme de finele anului 2026-2027 nu putem să sperăm că vom avea gaz din Marea Neagră".

Alte subiecte de discuție cu ministrul Energiei vor fi noua lege offshore și evoluția prețurilor la energie.

