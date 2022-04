De la începutul războiului din Ucraina, una dintre prioritățile majore ale Uniunii Europene a devenit decuplarea de la resursele de energie din Rusia. Acest obiectiv s-a transformat în urgență pentru Polonia și Bulgaria, după ce Gazprom a încetat furnizarea de gaze către cele două state, sub pretextul că au refuzat să plătească facturile în ruble, așa cum a solicitat Vladimir Putin. În România ni se repetă de la începutul războiului că suntem norocoși, pentru că suntem una dintre țările cele mai puțin dependente de gazul rusesc. Cât putem întinde acest noroc și chiar îi folosim cu adevărat potențialul? Ne-a lămurit, la Tema Zilei, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Începand cu prima jumătate a anului, primele gaze din Marea Neagră vor intra în sistemul național de transport, a declarat joi seară Virgil Popescu, la Tema Zilei, la TVR. "În cursul lunii iulie vom avea primele gaze din Marea Neagră, într-o exploatare nouă. Vom avea o reducere mai mare din gazul rusesc numai din producția internă".

Principalele declarații ale ministrului Energiei Virgil Popescu, în format LIVE TEXT:

Bulgaria si Polonia au reacționat, au discutat la nivelul Comisiei Europene, luni este un consiliu de miniștri extraordinar ai miniștrilor energiei, tocmai pentru a discuta acest caz și a vedea mai departe ce se poate întâmpla, să vedem de o soluție comună.

pentru că mai important decât toate este să rămânem uniți, Europa să rămână unită, să fie solidară, solidaritate între state și, evident, cei care au nevoie de ajutor să fie ajutați

Grecia a sărit imediat în ajutorul Bulgariei, și probabil, dacă are nevoie, Germania în ajutorul Poloniei

evident, trebuie să ne pregătim pentru iarnă. Acum e primăvară, e frumos, vin concediile, dar după concedii începe să se schimbe vremea, o să se răcească, și avem nevoie să dăm drumul la centrală

trebuie să ne asigurăm că depozitele au minimum 80%

Comisia Europeană lucrează la un act normativ, anul acesta 80% minimum, de la anul viitor, toate statele membre care dețin depozite de gaze - 90% minimum - și asta trebuie să fie prioritate zero pentru noi

diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare - lucrăm încă de la sfârșitul anului trecut la acest lucru

- lucrăm încă de la sfârșitul anului trecut la acest lucru am tot fost în diverse turnee, în Azerbaidjan, am discutat în Qatar, în Arabia Saudită, Emiratele Arabe, în Turcia, deci discutăm să aducem gaz din alte surse decât sursele gazului rusesc , în România.

, în România. Nu avem decât două rute de transport . Dacă discutam acest lucru anul trecut, vă puteam spune că nu se putea. Până la sfârșitul anului trecut, România nu avea altă posibilitate de a aduce gaz decât din Federația Rusă . Din lipsa infrastucturii.

. Dacă discutam acest lucru anul trecut, vă puteam spune că nu se putea. . Din lipsa infrastucturii. Gazul, spre deosebire de petrol, nu poate fi adus așa simplu. În Marea Neagră nu poate fi amplasat la Constanța un terminal LNG (gaz natural lichefiat) pentru că turcii nu permit trecerea vaselor LNG prin Bosfor, a fost un accident foarte mare în urmă cu ceva timp, explozie, și de atunci Bosforul este închis pentru transportul de LNG și atunci trebuie să ne gândim la rute de transport .

pentru că turcii nu permit trecerea vaselor LNG prin Bosfor, a fost un accident foarte mare în urmă cu ceva timp, explozie, și de atunci Bosforul este închis pentru transportul de LNG și atunci . În 2020, cu cei de la Transgaz am implementat decizia europeană modificată rapid, iar conductele de tranzit care aduceau prin Dobrogea gazul din Rusia, Ucraina, se duceau spre Bulgaria și spre Turcia au fost introduse în sistemul național de transport, contractul de exclusivitate cu cei de la Gazprom a fost reziliat de comun acord, s-au făcut lucrări de "reverse flow" până la sfârșitul anului trecut, adică la granița cu Bulgaria putem primi și da gaze, la granița cu Ucraina putem primi și da gaze . La fel, granița Bulgaria cu Turcia este în "reverse flow".

. La fel, granița Bulgaria cu Turcia este în "reverse flow". Începând cu sfârșitul anului trecut, România are un prim culoar de transport, interbalcanic, de a putea aduce gaze prin Turcia, Bulgaria , România. În Turcia putem aduce gaze LNG în porturile turcești și veni în România.

, România. În Turcia putem aduce gaze LNG în porturile turcești și veni în România. De asemenea, putem aduce gazul din Azerbaidjan prin conducta TANAP și sistemul turcesc. Asta este o rută de aprovizionare.

Ambiția noastră este ca în 2026-2028 să avem mai mult decât consumăm energie electrică

Începând cu luna mai, vom crește producția de cărbune la CE Oltenia, atât cât se poate

Să ne uităm de particularitatea României: avem rezerve de gaz.

Norocul nostru: avem resurse de gaze naturale pe teritoriul românesc.

Explicațiile ministrului Energiei sunt așteptate mai ales după ce premierul Nicolae Ciucă a declarat miercuri seară, tot la TVR, la Tema Zilei, că, în acest moment, România dispune de suficient gaz pentru a asigura atât consumul populației, cât și necesitățile industriei. "În acest moment, noi extragem mai mult gaz decât consumăm. (...) Trebuie să recunoaștem că România este o țară norocoasă având această resursă deosebit de importantă în acest moment", a declarat Ciucă.

"Primele gaze din Marea Neagră vor fi extrase de către compania Black Sea Oil & Gas la jumătatea acestui an și atunci vom avea un miliard de metri cubi în plus pe an asigurați prin această investiție (...) care ar compensa (un eventual deficit). Este vorba de 10%. Noi avem nevoie anual de 20% de gaze din import și, sigur, la chestia aceasta se adaugă și celelalte demersuri, prin care identificăm surse alternative de asigurare a cantității necesare de gaz", a detaliat premierul.

În perimetrul de la Caragele, primele gaze vor fi extrase în 2024, iar în perimetrul Neptun Deep "mai devreme de finele anului 2026-2027 nu putem să sperăm că vom avea gaz din Marea Neagră".

