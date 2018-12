Viorica Dăncilă: “Sunt convinsă că, având în vedere nivelul de pregătire al Guvernului României, ţara noastră o să aibă o preşedinţie de succes”

Viorica Dăncilă, premierul României

“Este un moment important, un moment care dă startul unei perioade foarte importante pentru România. Vreau să îl felicit pe domnul cancelar pentru preşedinţie, pentru rezultatele pe care le-a avut, pentru modul în care a tratat principalele provocări la nivel european şi, sunt convinsă că, având în vedere nivelul de pregătire al Guvernului României, ţara noastră să aibă o preşedinţie de succes”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

“Pe parcursul preşedinţiei noastre am depus eforturi deosebite. Am reuşit să organizăm foarte multe trialoguri, am abordat multe teme, am reuşit să obţinem compromisuri, a fost o colaborare intensă şi preşedinţia a fost una de succes. Preşedinţiei române îi dorim să continue munca începută de noi”, a precizat cancelarul austriac.

De la 1 ianuarie, România va prelua preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, pentru o perioadă de şase luni.

