Viorica Dăncilă, replică pentru Dan: “Este dezinformată. Niciodată PSD nu va ceda presiunilor președintelui”

Viorica Dăncilă, replică pentru Dan

"Voi face declarații după CEx. Doamna Carmen Dan cred că este dezinformată dacă a făcut această afirmație. Niciodată PSD nu va ceda presiunilor președintelui. Intrăm într-o campanie împotriva președintelui Iohannis, deci în niciun caz nu trebuie să luăm decizii care să îl ajute. Eu cred că unii membri ai PSD nu au învătat nimic și au crezut că dacă vor ieși în spațiul public înainte de a se exprima în forurile statutare îi va aprecia cineva. Am cerut fiecărui coleg, colege, ca să facă acest lucru. Se vede că interesul personal pentru unii e mai mare. Nu este singura remaniere. O să vă spun după ce am votul în forul statutar", a declarat Viorica Dăncilă.

Reacția președintelui PSD vine după ce ministrul Afacerilor Interne a anunțat că și-a depus mandatul din fruntea instituției.

"Înțeleg că nu intră în discuție niciun criteriu de neperformanță. E o decizie politică, iar eu respect deciziile. Am avut o discuție și referitoare la presiunea străzii. Nu ne-am deranjat până acum, acum deranjează. Mă aștept să ia act de demisia mea. Demisia e un gest unilateral. Nu sunt emoționată decât în măsura în care am investit în acest minister și sper să rămână în topul încrederii ministerul de interne. Plec cu fruntea din MAI. Nu am să cer nimic de vreme ce mi-am depus mandatul. Deci nu va fi nevoie să fie un vot", a declarat Carmen Dan, înaintea ședinței Comitetului Executiv Național PSD.

Ministrul demisionar de la Interne i-a urat succes înlocuitorului său.

"Nu știu dacă s-a decis într-un mod cert, însă i-aș ura succes colegului meu, senatorul Moga. Nu am ce să îmi reproșez. Partidul, conducerea partidului este cea care analizează. Pe mine m-a interesat dacă această analiză are la bază criterii de performanță. Mi-a spus că nu", a completat Carmen Dan.

Nicolae Moga este senator de Constanța în legislaturile 2008-2012, 2012-2016 și 2016-2020. În a doua legislatură, a ocupat și funcția de vicepreședinte al Senatului în Biroul Permanent.

