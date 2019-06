Viorica Dăncilă: Mircea Pașcu, susținut pentru funcția de comisar european interimar

Viorica Dăncilă / FOTO: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Am considerat că este un om cu experienţă", a spus liderul PSD, explicând că, în prezent, postul de comisar pentru politici regionale a rămas liber.



"Este un portofoliu important şi România trebuie să fie reprezentată", a punctat Dăncilă.



Ea a afirmat că susţinerea PSD pentru Paşcu a fost unanimă.



"Am supus la vot această opţiune, am avut în unanimitate votul colegilor din Comitetul Executiv Naţional şi am venit şi cu o propunere. În eventualitatea în care această propunere a noastră este acceptată de către Comisia Europeană, propunerea Partidului Social Democrat e Mircea Paşcu", a spus Dăncilă.



Viorica Dăncilă a adăugat că Paşcu "este un om cu experienţă, este fostul europarlamentar care a deţinut un post foarte important în Parlamentul European - vicepreşedinte al Parlamentului European".

