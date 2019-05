Membrii Guvernului, fără invitații la Summit EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Viorica Dancilă vorbește despre succesul României la președinția Consiliului UE: țara noastră a reușit cu „o muncă titanică" închiderea a 90 de dosare. Un motiv în plus pentru ca membrii Cabinetului care au pus umărul la aceste realizări să fie prezenți la reuniunea de la Sibiu, spune premierul.

“Dacă voi fi invitată, voi merge la Summit. Guvernul a asigurat din punct de vedere financiar Summitul. Mi se pare nepotrivit că tocmai cei care au muncit atât pentru România, care au făcut atâtea lucrări nu au fost invitați la Summit”, a declarat Viorica Dăncilă.

“Când am vorbit la Ateneu eu am adresat un mesaj de unitate, i-am dat posibilitatea președintelui României să vorbească, penru că eu am crezut că trebuie să existe consens pe perioadă Președinției române a Consiliului UE.Nu am fost invitată (n.r. - La Sibiu). Gândiți-vă că vin toți liderii europeni. E un mesaj pe care îl vom da pentru întreaga Europă. Cum putem vorbi de unitate când premierul României nu este prezent pentru a putea vorbi despre realizări și agenda 2019-2024”, a mai spus premierul.

Preşedintele Klaus Iohannis i-a răspuns indirect premierului, de la Florența. Invitat la o Conferință privind starea Uniunii Europene, șeful statului român a vorbit despre relaţia dificilă pe care o are cu majoritatea guvernamentală de la București.

“Situația e foarte complicată în România, nu vreau să o pictez mai roz decât este în realitate. Avem independența justiției amenințată, avem abordări populiste. Dacă vorbim de arhitectura actualului nostru sistem politic, avem ceea ce noi numim o coabitare dură între președinte și actuala majoritate guvernamentală” – președintele Klaus Iohannis.

Analiştii explică faptul că la asemenea reuniuni, nivelul de reprezentare e stabilit de fiecare stat: fie președintele, fie premierul. În România, Curtea Constituțională a tranșat acest conflict instituțional, printr-o decizie din 2012.

Potrivit Ministerului de Externe, Summitul din 9 mai, dedicat viitorului Uniunii Europene, va reuni la Sibiu şefii de stat şi de guvern ai statelor membre, 36 de delegaţii oficiale, 400 de invitaţi de rang înalt, circa 900 de jurnalişti şi 100 de traducători.

Summitul șefilor de stat sau de guvern din UE, care va avea loc pe 9 mai la Sibiu, este cel mai așteptat eveniment politic european în perioada deținerii de către România a Președinției Consiliului UE. În acest context, liderii europeni vor discuta despre noua agendă a UE pentru 2019-2024.

Summitul informal al șefilor de stat sau de guvern din UE va fi găzduit de președintele Klaus Iohannis iar președintele Consiliului European, Donald Tusk, va prezida reuniunea. La eveniment vor participa lideri din 27 de state membre UE, președintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, și președintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani.

ŞTIRILE ZILEI