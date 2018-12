Viorica Dăncilă, despre proiectul de buget pe 2019: Sunt discuţii, ne dorim să îl adoptăm în Parlament până la sfârşitul sesiunii

Şefa Executivului a negat că va fi depăşită ţinta de deficit

Întrebată ce şanse sunt ca bugetul pe anul viitor să fie adoptat până la sfârşitul sesiunii parlamentare, Dăncilă a spus: "Sunt discuţii, şansele sunt mari, ne dorim să îl adoptăm în Parlament până la sfârşitul sesiunii parlamentare".



Ea şi-a exprimat speranţa ca bugetele instituţiilor din sistemul de siguranţă naţională să aibă avizul CSAT.



"Eu sper, întotdeauna am o gândire mai optimistă, şi sper că vom primi şi avizul CSAT", a adăugat premierul.



Viorica Dăncilă a subliniat că încă se lucrează pe proiectul de buget pentru că doreşte "un proiect foarte bine conturat".



"Încă se lucrează, avem astăzi ultimele discuţii, vedem în ce stadiu suntem. (...) Vrem să avem un proiect foarte bine conturat, în care să punem accent pe investiţii", a susţinut premierul.



Şefa Executivului a negat că va fi depăşită ţinta de deficit. "Nu vom depăşi ţinta de deficit, aşa am spus şi aşa va fi", a precizat Dăncilă.



Totodată, întrebată dacă se ia în calcul convocarea Legislativului în sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectului de buget, Viorica Dăncilă a spus că acest lucru depinde de parlamentari.



"Depinde de parlamentari, de preşedinţii celor două Camere, nu sunt nici deputat, nici senator. (...) Îmi cereţi un scenariu despre ce se va întâmpla. Astăzi sunt ultimele discuţii pe buget, încercăm să avem ultimele discuţii pe buget astfel încât să îl putem băga în şedinţă de Guvern şi pe parcursul legislativ", a adăugat Dăncilă.



Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat că proiectul de buget pe 2019 nu va intra în şedinţa de Guvern de joi întrucât lipseşte avizul CSAT. "S-a amânat şedinţa CSAT pentru data de 19. Haideţi să parcurgem acea şedinţă din data de 19, şedinţă care are pe agendă şi punctul legat de bugetele celor şase structuri, şi după aceea vedem calendarul pe care îl putem parcurge într-un timp foarte scurt, dar cu o discuţie pe buget amănunţită. Adică nu trebuie să facem paşi rapizi fără să discutăm în Parlament un buget pentru ţară şi pentru un an foarte important", a precizat Teodorovici, miercuri, la Parlament, întrebat dacă există posibilitatea ca proiectul bugetului de stat pe 2019 să nu fie adoptat în acest an.

