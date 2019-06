Viorica Dăncilă, despre Preşedinţia rotativă: Cele peste 100 de dosare finalizate reprezintă o performanţă extraordinară

Viorica Dăncilă

"A fost o perioadă foarte densă, în care toţi miniştrii Cabinetului, echipa de specialişti şi Reprezentanţa României la Bruxelles au făcut eforturi importante, apreciate de partenerii noştri europeni. Am avut şi continuăm să avem o agendă încărcată, o atenţie deosebită fiind acordată unor subiecte de interes pentru întreaga Uniune, precum procesul de reflecţie privind viitorul UE, Cadrul Financiar Multianual post-2020, viitoarea Agendă Strategică. Avem realizări importante şi, în acest sens, menţionez trei aspecte relevante pentru activitatea Preşedinţiei noastre rotative. În primul rând, repunerea pe agenda europeană a ideii de coeziune ca valoare europeană. Am militat ca această idee să rămână clară şi să se regăsească în politicile şi resursele Uniunii pentru că aceasta este baza procesului de integrare europeană. În al doilea rând, cele peste 100 de dosare legislative finalizate reprezintă o performanţă extraordinară, recunoscută ca atare de instituţiile europene. România a dovedit nu doar că poate gestiona rolul de Preşedinţie, dar că poate face acest lucru la un nivel foarte înalt. Nu în ultimul rând, am reuşit să avansăm considerabil agenda socială şi de reducere a inegalităţilor, probleme cu care se confruntă multe state membre ale Uniunii Europene", a spus Dăncilă în plenul Parlamentului.



Ea a menţionat, în acest sens, acordurile parţiale cu Parlamentul European pe o serie de propuneri sectoriale relevante pentru viitorul Cadru Financiar Multianual 2021-2027, revizuirea Directivei privind gazele naturale, Directiva privind drepturile de autor pe piaţa unică, Pachetul consumatori, Pachetul legislativ privind interoperabilitatea sistemelor informatice ale UE, extinderea mandatului Agenţiei Europene pentru Paza Frontierelor şi Garda de Coastă, Pachetul bancar, Pachetul legislativ privind Uniunea Pieţelor de Capital.



"Bilanţul Preşedinţiei României la Consiliul UE este fără îndoială unul pozitiv, având în vedere faptul că am obţinut rezultate substanţiale cu impact major pentru Uniune şi cetăţenii săi în negocierea dosarelor legislative şi non-legislative pe care le-am avut de gestionat. Dar pentru dumneavoastră, cei din Opoziţie, nu contează aceste rezultate, contează doar jocul politic pe care îl practicaţi. Nu contează că promovaţi instabilitatea, cum nu a contat nici înainte ca România să preia acest mandat. Atunci, aţi pus într-o lumină proastă ţara spunând că nu este pregătită pentru preluarea Consiliului Uniunii Europene. Acum, continuaţi şi vreţi să răsturnaţi acest Guvern la finalul unui mandat de succes. Ce semnal transmiteţi partenerilor noştri europeni?", a spus premierul.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI