Interviu la TVR cu premierul Viorica Dăncilă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Este o preşedinţie foarte grea, este o preşedinţie în care România va trebui să dea un examen al maturităţii şi al capacităţii ei de preluare şi mai ales de exercitare a Preşedinţiei Consiliului UE. Vom avea de răspuns unor provocări pe care nu le-a mai avut nicio altă ţară până acum. Mă refer la Brexit, mă refer la viitorul UE post-Brexit şi aici vom avea summit-ul de la Sibiu din 9 mai 2019, va trebui să răspundem la un acord politic pe cadrul financiar multianual, va trebui să răspundem unor provocări legate de migraţie, de terorism, unor provocări legate de politicile tradiţionale, atât de importante pentru România, cum sunt politica de coeziune şi politica agricolă comună, dar şi unor politici noi, mă refer la politica de apărare, mă refer la migraţie, la terorism, la politici pentru tineret şi toate aceste lucruri", a afirmat Dăncilă într-un interviu acordat TVR 1 şi difuzat sâmbătă.



Şefa Guvernului a reiterat că "România este pe deplin pregătită să preia Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene", subliniind că fiecare ministru "are pe birou dosarul cu punctele pe care le avem pe agenda europeană".



"România este pregătită atât din punct de vedere organizatoric, cât şi logistic, al programului pe care îl avem pe timpul preşedinţiei. România a asigurat preşedinţia din umbră pe timpul preşedinţiei austriece, tocmai pentru a avea o trecere lină de la preşedinţia austriacă la preşedinţia pe care o vom deţine noi. Deci, din punctul acesta de vedere, suntem foarte pregătiţi. Fiecare ministru are pe birou dosarul cu punctele pe care le avem pe agenda europeană, cu dosarele legislative şi nonlegislative existente la nivel european", a adăugat Viorica Dăncilă.



Premierul a menţionat că "România va trebui să aibă un rol foarte important, un rol de mediator imparţial şi facilitator de consens, ceea ce va face ca noi să fim cei care mediază între statele membre şi între toate celelalte instituţii europene".



"Sunt peste 250 de dosare legislative şi nonlegislative. Este foarte mult. Suntem conştienţi de faptul că nu vom putea închide toate aceste dosare. Eu am spus că vreau să avem o abordare ambiţioasă, dar, în acelaşi timp, o abordare realistă. Ambiţioasă, pentru că ne dorim să închidem cât mai multe dosare, dosare cu mare importanţă atât pentru UE, cât şi pentru România. Obiectivele prioritare sunt cele legate de politica de coeziune, care ne ajută să eliminăm diferenţele de dezvoltare între state, între regiuni, între sate şi oraşe şi politica agricolă comună, pentru că, aşa cum ştim, România are un potenţial agricol foarte mare, există foarte mare interes pentru această politică şi trebuie să ne impunem ceea ce dorim noi de la politica agricolă comună. Şi aş specifica plăţile directe, care trebuie să crească, care trebuie să fie la nivelul celorlalte state membri, la menţinerea celor doi piloni, plăţile directe, politica rurală, să nu se plafoneze subvenţia pentru fermele mari", a explicat Dăncilă.



Ea a mai spus că, prin preluarea Preşedinţiei Consiliului UE, "România are şansa să dovedească că este o ţară responsabilă, care aduce plusvaloare UE, că poate gestiona dosare importante şi că poate avea un rol decisiv în creionarea viitorului UE"

ŞTIRILE ZILEI