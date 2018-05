Viorica Dăncilă, despre posibilitatea relocării Ambasadei României din Israel: Am lansat o platformă de consultare

Viorica Dăncilă, premierul României

"Guvernul a lansat o platformă de consultare, ne vom consulta şi vom vedea rezultatele care apar. Nu aveam de ce să stabilesc cu domnul preşedinte aceste consultări, i-am spus domnului preşedinte că vrem să consultăm toate instituţiile. De asemenea, să vedem ce avantaje din punct de vedere economic, politic. Ne vom consulta cu ministerele, deci după ce vom încheia aceste consultări, le vom face publice", a precizat Dăncilă la Palatul Parlamentului.

Întrebată dacă Preşedinţia se numără printre instituţiile consultate, premierul a spus că da.



"Am solicitat prezenţa Administraţiei Prezidenţiale chiar de la primele consultări", a precizat Dăncilă.



Ea a adăgat că, în cadrul discuţiilor de marţi cu preşedintele Iohannis, s-a mai vorbit despre politica externă şi despre creşterea rolului României în plan extern.



"Am dat deja un comunicat, s-a vorbit despre politică externă, despre creşterea rolului în plan extern al României. S-a vorbit despre acel document editat de Franţa, am dat un comunicat, şi de o cooperare în ceea ce priveşte politica externă", a punctat Dăncilă.

ŞTIRILE ZILEI