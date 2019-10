Ultima ședință de guvern-Declarație Viorica Dăncilă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Viorica Dăncilă i-a solicitat, vineri, președintelui Klaus Iohannis să desemneze cât mai rapid un premier care să se prezinte apoi în Parlament cu un program de guvernare și o echipă de membri ai Guvernului.

Premierul a făcut un bilanț al guvernării și a cerut liberalilor și președintelui Klaus Iohannis să își asume public că pensiile și salariile vor fi plătite la timp și vor fi majorate.

Declarații ale premierului Viorica Dăncilă:

- Vă asigur că PSD își va continua lupta pentru dumneavoastră, își va urmări proiectul de țară și va lupta în fiecare zi, clipă, pentru ca această alianță au austerității, care a pus la cale moțiunea de cenzură să nu ajungă să facă rău României.

- Este datoria noastră să limităm efectele devastatoare ale haosului în care Klaus Iohannis a aruncat România. Sunt un om politic responsabil, îmi doresc stabilitate, atât pentru oameni, cât și pentru țară.

-Este de datoria noastră să limitam efectele devastatoare ale haosului în care Klaus Iohannis a aruncat țara lăsând-o fără strategie și fără viziune.

-Îi solicit președintelui să desemneze cât mai rapid un premier, care să se prezinte în fața Parlamerntului, cu un program de guvernare și un Cabinet de miniștr

- Am avut o guvernare cu rezultate bune pentru România, una dintre cele mai bune guvernări din ultimii 30 de ani. Avem curajul să ne uitam în ochii românilor pentru că nu am luat nicio măsura împotriva lor.

- Am crescut salariile și pensiile și am asigurat sumele necesare în buget pentru acordarea tuturor drepturilor sociale.

- Am mărit punctul de pensie, am introdus echitatea in sistemul de pensii.

- Cer PNL și președintelui Iohannis să-și asume public că pensiile și salariile vor fi plătite la timp și majorate conform legilor în vigoare.

-Față de anul 2016, în prezent oamenii câștigă cu 41% mai mult.

- Am luat decizia corectă pentru salariații din sănătate. Medicii câștigă salarii comparative cu cele din străinătate. Am oprit medicii să plece din țară.

- Am început un proces de creștere a salariilor din învățământ

- Pentru binele romanilor sper să nu se distrugă ceea ce noi am realizat până acum.

-Datele Eurostat arată că puterea de cumpărare a românilor au crescut cu 40 %

- În guvernarea PSD, România a înregistrat cea mai mică rată a șomajului, numărul romanilor angajați a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimele două decenii.

-Cifrele vorbesc cel mai bine și dacă ne referim la evoluția PIB.

- Am eficientizat colectarea veniturilor la bugetul de stat

- Am micșorat taxe, TVA de la 20 la 19% și impozitul pe venit de la 16 la 10 %

- Este de necontestat că investițiile de la bugetul de stat au crescut cu peste 70% fața de momentul preluării guvernării. Cea mai mare creștere a investițiilor publice a fost în echipamente medicale.

- Am alocat fonduri pentru investiții în toate comunitățile locale

- Am revitalizat turismul prin reducerea TVA și prin oferirea de vouchere de vacanță.

- Am susținut capitalul românesc cu impozitul de 1% . Peste 90% dintre IMM-urile care au beneficiat de acestă măsură au fost românești

- Am susținut puternic agricultură, am acordat la timp subvențiile, am extins irigațiile

- Românii trebuie să știe că au dreptul să ceară continuarea acestor măsuri

- Vom asigura guvernarea până la instalarea unui nou guvern

