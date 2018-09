Vizita premierului Viorica Dăncilă la Bruxelles nu a fost tocmai un succes, așa cum probabil s-a intenționat, potrivit corespondentului TVR în capitala europeană, Lucian Pîrvoiu. Vizita s-a dorit a fi un tur de forță prin principalele familii politice prezente în Parlamentul European.

S-a dorit a fi și o vizită discretă - nu s-au făcut declarații pentru presă, având în vedere că discuțiile sunt unele sensibile, înainte cu p săptămână de dezbaterea din Parlamentul European pe tema situației din România, care ar putea atrage o rezoluție de sancționare a țării noastre.

Primul interlocutor al premierului Dăncilă, Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, posibil viitor președinte al Comisiei Europene, s-a exprimat ieri pe Twitter, imediat după întrevederea cu premierul Dăncilă, în termeni foarte duri. Într-o înregistrare video își arăta îngrijorarea față de situația din România și spunea că statul de drept este pus în pericol pentru că lupta împotriva corupției face pași înapoi și sistemul judiciar este pus sub presiune.

I am extremely worried about the situation in #Romania. I asked Prime Minister @VioricaDancila today about corruption and the independence of the judiciary. We will not bargain over the rule of law. #BetterEurope pic.twitter.com/oF9wNuWqT6