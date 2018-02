Soarta salariilor, pe masa Guvernului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi, la debutul ședinței de Guvern, că executivul va aproba o ordonanță de urgență prin care angajaților cu contracte part-time, dar și altor 3 categorii de salariați - angajații din IT, cercetare dezvoltare și salariații cu dizabilități încadrați cu handicap grav - li se vor reține contribuții doar pentru salariul realizat, chiar dacă este mai mic decât salariul minim. Diferența va fi suportată în numele angajatului de instituția bugetară angajatoare sau angajatorul privat, a explicat premierul.

Viorica Dăncilă a mai anunțat menținerea venitului lunar net cel puțin la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiază de scutiri de impozit pe venitul realizat.

ACTUALIZARE 16.11 A început ședința de guvern. Prim ministrul Viorica Dăncilă face declarații:

În urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizării, dar și a mutării contribuțiilor de la angajator la angajat au reieșit unele probleme.

Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat măsuri de echilibrare, astfel încât nicio categorie socio-profesională să nu aibă de pierdut.

Astăzi vom adopta o serie de măsuri pentru menținerea venitului lunar net cel puțin la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiază de scutiri de impozit pe venitul realizat.

Avem patru categorii și anume angajații din IT, cei pe cercetare, dezvoltare și inovare, persoanele care desfășoară activități sezoniere și salariații cu dizabilități încadrați cu handicap grav sau accentuat.

Pentru aceste categorii, statul își va asuma plata unei părți din contribuția de asigurări sociale de sănătate printr-un mecanism simplificat.

De această facilitate vor beneficia angajații ai căror angajatori nu au reușit din resurse proprii să mențină nivelul salarial la nivelul lunii decembrie 2017 și care, totodată, nu și-au diminuat totalul cheltuielilor de personal față e luna precedentă.

O altă prevedere a OUG pe care o vom adopta azi asigură cel puțin menținerea venitului net pentru angajații din sistemul public, dar și privat care lucrează part-time.

Mai exact, începând cu luna ianuarie 2018, personalul angajat în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial i se va reține CAS și CASS doar la salariul realizat chiar dacă acesta va fi mai mic decât salariul minim pe economie, iar diferența va fi suportată în numele angajatului de instituția bugetară angajatoare sau de către angajatorul privat.

O altă măsură este cea care vizează șomerii și celelalte categorii de salariați care se află în perioada de concediu medical și beneficiază de indemnizații de asigurări sociale de sănătate pentru care baza de calcul a contribuțiilor sociale va fi redusă de la valoarea reprezentând salariul mediu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical la venitul efectiv realizat.

În perioada imediat următoare ne vom asigura că Legea salarizării unitare își va atinge obiectivul, acela de a face ordine și echitate în sistemul de salarizare

Urmează să înceapă ședința Comitetului Economic și Social (CES) care trebuie să dea un aviz pentru această ordonanță de urgență, a transmis Ionuț Gheorghe, de la Palatul Victoria. Este vorba de un proiect pentru două categorii de angajați: cei din sectorul IT și cei care lucrează cu jumătate de normă, cu timp parțial de lucru, unde au apărut micșorări de salarii în urma revoluției fiscale. Pentru cei din sectorul IT s-a discutat despre un ajutor de minimis, pe vremea fostului guvern - ar fi trebuit ca firmele să primească maximum 300.000 de euro în fiecare an, ca să acopere aceste pierderi, însă s-a renunțat la această idee, ministrul Eugen Teodorovici spunea că este greu de aplicat. Așa că va fi o compensare a contribuțiilor CAS și CASS, dar condiția pusă firmelor pentru a primi acești bani este ca să mărească salariul brut cu minimum 20% față de luna decemrbie a anului trecut. Pentru cei cu contracte part-time va veni un ajutor de la stat, dar ajutorul va fi doar pentru cei care sunt strict bugetari.

CES va da un aviz pe această ordonanță de urgență, după care va fi ședința de guvern.

