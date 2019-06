Declarații ale premierului Viorica Dăncilă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Așa cum am promis, săptămânal ținem BPN pentru că eu cred cu tărie că deciziile trebuie să le luam în cadrul forurilor statutare ale PSD. Am discutat despre moțiunea de cenzură, am discutat despre organizarea Congresului din 29 luna acesta. Am vorbit despre modificarea statutului și am făcut un grup de lucru pentru programul politic al partidului și bineînțeles un grup de lucru care presupune o cooperare foarte strânsă între guvern și Consiliul Național referitor la programul de guvernare, la prioritățile noastre precum și stabilirea unui calendar de implementare a acestora. Aceste subiecte vor fi validate în cadrul Comitetului Executiv Național care va avea loc joi, la ora 11.00.

"Nu am vorbit despre candidaturi la șefia PSD, dar eu sper să avem mai mulți candidați, pentru că eu cred că nu e bine să avem un candidat unic. Și toți cei care vor să candideze să poată să facă acest lucru, cu susținerea organizației din care fac parte. Să fie un om echilibrat, să fie un om care să adune în jurul lui, să aibă răbdare să-și asculte toți colegii, fiecare părere în partid este importantă să se consulte în permanență cu colegii și cu forurile statutare din partid. Decizia nu trebuie să o ia președintele, decizia să se ia în forul statutar, pentru că decizia, dacă e bună toți să se bucure de acest lucru, dacă nu, toți să își asume. Cred că trebuie să fie o conducere colectivă. Un viitor preşedinte al PSD trebuie să fie un om proeuropean, atașat valorilor social democrate, valorilor europene și transatlantice. Un președinte PSD trebuie să fie un om care să genereze un val de credibilitate, în primul rând între colegi, să aibă încredere în el pentru că dacă nu are încredere în el nu poate cere altora să creadă în el. Să fie hotărât, să nu se sperie la primul obstacol să fie în stare să ridice toate barierele care îi stau în cale pentru a duce partidul acolo unde trebuie. ".. (...) Nu vreau să-l judec pe Liviu Dragnea, dar vreau să schimb modul de lucru al acestuia", a precizat premierul.

