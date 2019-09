Premierul Viorica Dăncilă face declarații EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

„Am asistat astăzi la un record personal al președintelui: reacție rapidă la propunerile de miniștri, la doar o zi distanță. Pentru domnul Iohannis, simțul urgenței se activează doar în campanie. Din păcate însă, abuzul de putere continuă, sfidarea românilor continuă, nepăsarea față de problemele țării continuă. Este a treia piedică în trei săptămâni consecutive, a treia respingere de către Klaus Iohannis a eforturilor Guvernului de a funcționa normal. Din nou, președintele se poziționează împotriva românilor (...) Din păcate însă, în această seară am văzut un nou episod al nepăsării și disprețului prezidențial”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o declarație de presă făcută joi seara la sediul PSD.

Premierul a declarat că a văzut între Klaus Iohannis și Călin Popescu Tăriceanu o alianță a ipocriziei și a distrugerii, cei doi întorcându-se împotriva oamenilor: „Am văzut astăzi o nouă alianță de conjunctură între domnul Iohannis și domnul Tăriceanu, alianța ipocriziei și a distrugerii. În campanie, acești oameni de stat se transformă. Și este o transformare urâtă, care vine din disperare și care face rău României. Prin toate aceste lucruri pe care le fac - fie că abandonează guvernarea, că o blochează în fiecare săptămână sau că vor să taie toate veniturile românilor pe care am reușit să le creștem în ultimii 3 ani - acești oameni s-au întors împotriva propriului popor. Avem o opoziție cinică și imatură care, orbită de interesele personale și de campanie, a început să acționeze împotriva oamenilor.”

Premierul a adăugat că atunci când nu le taie salariile bugetarilor, dreapta politică le blochează: „Dacă nu am fi găsit soluția deblocării activității ministerelor prin delegarea unor atribuții către secretariatul general, oamenii ar fi stat neplătiți mult timp. A trebuit să schimbăm proceduri și să modificăm acte normative pentru ca oameni din ministere și agenții guvernamentale să-și poată primi salariile. A trebuit să amânăm măsuri sau să redefinim activități ca să putem funcționa. Iar domnul Iohannis a văzut aceste lucruri. A văzut și apelurile sindicatelor care reclamau că oamenii nu își primesc banii, că este un drept fundamental și că statul are obligația de a-l respecta. E evident deja că partidul domnului Iohannis are o problemă cu bugetarii, că îi jignesc și îi amenință oricând au ocazia că o să le taie veniturile, însă președintele a dus acest lucru la un alt nivel: pur și simplu le refuză dreptul la plată oamenilor care muncesc. Când nu taie salariile, dreapta și Iohannis le blochează. Așa cum au încercat să blocheze și nominalizarea Rovanei Plumb în calitate de comisar european. Cum blochează orice efort de îmbunătățire a imaginii României în plan extern.”

Premierul a dat asigurări că nu va ceda în fața blocajului guvernamental creat de Klaus Iohannis: „Vreau să dau încă o dată asigurări ferme că nu voi ceda în fața acestui blocaj, fiindcă am obligația să guvernez pentru România. Știu foarte bine că oamenii așteaptă de la noi să le plătim pensiile pe care le-am majorat, așteaptă să le plătim salariile, bursele, alocațiile, așteaptă să derulăm investițiile la care ne-am angajat. Nu îmi este teamă să mergem în Parlament, am mai spus-o. Cu atât mai mult cu cât am arătat la votul din Senat de acum 2 zile că avem majoritate. Nu fugim de Constituție așa cum o face președintele, nu fugim de responsabilitate și nu vom da înapoi. Aceste speculații sunt ridicole, dar sunt ultimul resort la care pot să apeleze cei ce nu vor România normală, ci România blocată.”

Prim ministrul a mai spus că oamenii vor vedea diferența între cei care își apără țara și cei care acționează în interes propriu: „Acest Guvern lucrează pentru România, nu împotriva ei. Și, așa cum am mai spus, voi rămâne cea căreia nu îi va fi teamă niciodată să privească în ochii românilor, știind că nu am luat niciodată vreo măsură împotriva lor.Oamenii vor face diferența între cei care își apără țara, buni români care arată solidaritate și responsabilitate, și cei care preferă să acționeze în interes propriu - chiar dacă acest lucru face rău și aduce deservicii de imagine propriei țări.”

Viorica Dăncilă l-a criticat pe șeful statului, despre care a spus că a dedicat ultimul an de mandat unei campanii dăunătoare, care sacrifică interesul și stabilitatea țării. „Avem un președinte care a urmărit cu îngrijorare ce s-a întâmplat în jurul dumnealui, timp de 5 ani, de la Palatul Cotroceni. Și care a dedicat ultimul an de mandat celei mai dăunătoare campanii făcute vreodată în România, una care sacrifică interesul și stabilitatea țării.”

Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi că respinge remanierea cerută de premierul Viorica Dăncilă, pe care o consideră "neavenită și nepotrivită."

