'Am văzut astăzi sau ieri că au apărut evaluările Institutului Naţional de Statistică şi am văzut că avem creştere economică, că România merge pe un drum bun. Mă aşteptam ca la acest rezultat - ca atunci când iei note bune - să fii un om premiat. Se pare că nu toată lumea este de aceeaşi părere. Nu îmi voi da demisia sub nicio formă, atâta timp cât am sprijinul preşedintelui partidului, atâta timp cât am sprijinul coaliţiei de guvernare, a spus Viorica Dăncilă, la şedinţa Consiliului Naţional al Pensionarilor social-democraţi.

Ea a precizat că are responsabilitatea de a nu crea instabilitate în România.

'Am responsabilitatea de a nu crea instabilitate în ţara mea. Atunci când creezi instabilitate, părerile din extern nu sunt cele care contează pentru ţara noastră', a adăugat Dăncilă.

Premierul a subliniat că se bazează pe susţinerea pensionarilor.

De altfel, pensionarii social-democrați au primit asigurări chiar de la șeful PSD ca-și vor primi banii. Liviu Dragnea a anunțat chiar și o creștere a punctului de pensie.

