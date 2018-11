Apelul Vioricăi Dăncilă către Klaus Iohannis EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

”Munca Guvernului României, este o muncă de echipă și fiecare dintre miniștri are un rol important, determinat în obținerea rezultatelor bune pe care cetățenii le așteaptă de la noi. Din păcate constatăm cu toţii că dl. preşedinte Iohannis face tot posibilul să blocheze activitatea guvernului în două domenii vitale. Consider că astfel de acţiuni politice nu-şi au locul, mai ales într-o astfel de perioadă în care ne pregătim pentru preşeluarea preşedinţiei Consiliului UE şi în an în care ne pregătim să sărbătorim Centenarul. Ar fi momentul să ne bucurăm de consens, de înţelegere, de linişte la 100 de ani de la marea Unire. Fac un apel public către dl. preşedinte Iohannis să-şi schimbe atitudinea în acord cu prerogativele constituţionale, pentru a nu crea incertitudine în două domenii atât de importante”, a spus Viorica Dăncilă la începutul şedinţei de guvern.

Ea a mai spus că-şi doreşte ca Ziua Naţională să fie sărbătorită ”într-un climat de linişte, de pace şi fără dezbinare”.

”Interesul naţuional, cred cu tărie, trebuie să primeze în faţa interesului politic”, a mai spus premierul Dăncilă.

Președintele K. Iohannis a declarat joi că: În această săptămână nu va mai exista nicio schimbare de miniștri. "Remanierea după remaniere" va fi analizată după sărbătorile dedicate Centenarului și Zilei Naționale.

PSD a decis miercuri, în Comitetul Executiv, să o propună pe Lia Olguța Vasilescu la Dezvoltare, și să îi încredințeze lui Mircea Drăghici portofoliul de la Transporturi. Șeful statului a refuzat să îi revoce pe titulari, astfel că formațiunea politică s-a aflat în fața unei situații inedite.

