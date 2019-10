Declarație Viorica Dăncilă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

”Moţiunea a trecut, au fost şi colegi din cadrul PSD care au trădat. Nu este o problemă, plecăm cu datoria împlinită!, a spus Dăncilă, afirmând că PSD şi-a îndeplinit obiectivele.

”Le doresc celorlalţi să vină în plen cât ma repede. Fac apel la preşedintele României să nominalizeze cât mai repede un premier care să-şi asume guvernarea.”, a spus Dăncilă.

Aceasta a afirmat că ar vrea să existe ”chiar azi” o nominalizare de nou premier.

Dăncilă a explicat că PSD merge mai departe la alegerile pezidenţiale, candidatura sa urmând a fi lansată oficial sâmbătă.

”Vom intra în turul al doilea, mergem cu candidatura mai departe” a afirmat Dăncilă, iar Guvernul PSD va intra în istorie ”ca un guvern foare bun”.

„După cum știți am fost aleasă prin Congres. Rămân la șefia PSD. Nu am cum să fac un pas în spate și nu voi face un pas în spate. Nu îmi reproșez nimic. Am ținut după europarlamentare o echipă unită, împreună cu colegii am adoptat măsuri bune pentru populație. Nu am ce să îmi reproșez. Ca un guvern foarte bun (întrebată cum va rămâne în istorie – n.r.)”, a mai afirmat Viorica Dăncilă, după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată de către Parlament.

