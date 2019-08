Viorica Dăncilă, despre propunerea Danei Gârbovan la Ministerul Justiției EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Am rugat-o pe doamna Gîrbovan să vină în acestă funcție având în vedere experiența sa și respectul de care se bucură în domeniul Justiției (...) Am explicat de ce am vrut această schimbare și de ce am făcut această nominalizare. Vreau ca la minister să fie cineva care cunoaște foarte bine modul în care lucrează magistrații, cineva care a lucrat alături de magistrați. Cineva independent și nu am vrut să mai fie cineva înregimentat politic (...) Nu i-am reproșat nimic doamnei Birchall, i-am spus de ce, la acest minister, vreau să vine doamna Gîrbovan. Dacă ne uităm la activitatea doamnei Gîrbovan vede, că este o activitate în domeniu foarte apreciată în rândul magistraților (...) Îmi doresc o justiție independentă, în care deciziile, actele normative adoptate să fie în consens cu magistrații cu cei care lucrează în acest domeniu și cred că este important ca în acest domeniu să fie o persoană care să aibă consultări cu magistrații(...) Vreau la Ministerul Justiției un magistrat cu foarte multă experiență, a declarat Viorica Dăncilă.

Întrebată dacă a avut o discuție cu Ana Birchall înainte de Cex, Viorica Dăncilă a confirmat lucru.

Viorica Dăncilă a mai adăugat că speră ca președintele Klaus Iohannis să o accepte pe Dana Gîrbovan.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, vineri, că din Ordonanţa de urgenţă anunţată de Ana Birchall va rămâne doar partea care se referă la înăsprirea pedepselor pentru crimă, viol, pedofilie.

Proiectul referitor la înăsprirea pedepselor rămâne doar partea care se referă la înăsprirea pedepselor pentru crimă, viol, pedofilie. Am spus că voi face acest lucru şi voi duce acest lucru până la capăt, a declarat Viorica Dăncilă, la finalul Comitetului Executiv al PSD.

ŞTIRILE ZILEI