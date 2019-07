PSD caută candidat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE 12.33 Potrivit unor surse, în urma votului din Biroul Permanent Național, Viorica Dăncilă a fost desemnată candidatul partidului la alegerile prezidențiale. Au existat două voturi împotrivă: Paul Stănescu și Dumitru Buzatu.

ACTUALIZARE 12.25 Potrivit unor surse, Gabriela Firea s-a retras din cursa internă pentru stabilirea candidatului la prezidențiale.

ACTUALIZARE 12.10 La această oră ar fi trebuit să înceapă ședința Comitetului Executiv, la care participă toți liderii de filiale din țară, însă nu s-a terminat ședința Biroului Permanent Național, a transmis Ionuț Gheorghe, în direct de la Palatul Parlamentului, pentru Telejurnalul de la ora 12.00. Viorica Dăncilă a reușit să atragă în jurul ei majoritatea filialelor și ar urma să fie susținută pentru a candida la alegerile prezidențiale de la sfârșitul acestui an.

Ieri, încă domnea incertitudinea în PSD, după ce negocierile cu ALDE și Pro România privind susținerea unui candidat comun au eșuat. Declarațiile făcute înaintea ședinței par să arate că se conturează o susținere majoritară în favoarea președintelui partidului, Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă, înaintea BPN și CEx: Sprijinul ALDE şi al PRO România este important, dar PSD e hotărât să meargă în alegeri şi să le câştige

Premierul Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, a declarat marţi, înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional, că un sprijin din partea ALDE şi a PRO România este important pentru social-democraţi, dar a subliniat că partidul pe care-l conduce este hotărât să meargă în alegerile prezidenţiale şi să le câştige.

Dăncilă a precizat că pentru desemnarea candidatului la prezidenţiale va exista un vot în şedinţele BPN şi CEx.

Întrebată dacă-şi va anunţa candidatura la prezidenţiale, ea a răspuns: "Vedem ce spun colegii".

"Bineînţeles că un sprijin din partea ALDE şi PRO România este un sprijin important, pentru că fiecare aduce un aport, dar PSD este hotărât să meargă în aceste alegeri nu numai să intre în turul 2, ci să le câştige", a afirmat Dăncilă, întrebată dacă prezidenţiabilul social-democrat va reuşi să intre în turul 2 al alegerilor prezidenţiale fără susţinerea ALDE şi a PRO România.

Premierul a arătat că "nu a eşuat nicio negociere" în urma discuţiilor avute cu ALDE şi PRO România: "A fost un început de discuţii, bineînţeles că fiecare lider trebuie să vorbească cu membrii săi."

Gabriela Firea, înaintea BPN și CEx: O să respect decizia colegilor. Își vor asuma rezultatul la prezidențiale

Gabriela Firea a declarat înaintea ședinței CEx a PSD că va respecta decizia colegilor din partid cu privire la desemnarea candidatului la prezidențialele din toamnă și că aceștia își vor asuma rezultatul scrutinului. Ea a mai spus că unii colegi au considerat-o ca fiind varianta mai bună la alegeri.

"Nu se pune acum în discuție problema unei retrageri, pentru că nu am de ce. [...] Sunt dintre membrii PSD care consideră că PSD trebuie să câștige alegerile prezidențiale și nu să intre doar în turul doi sau să aibă o prestație să spunem bună. Pentru acest lucru am militat. Punctul meu de vedere și al unor colegi a fost acela că aș reprezenta o variantă mai bună, o soluție mai potrivită în acest context politic, că aș fi o gură de oxigen pentru PSD după pierderea alegerilor europarlamentare", a afirmat Gabriela Firea, înaintea ședințelor BPN și CEx.

"Firește, ideal ar fi fost să avem o alianță cu ALDE și Pro România. Înțeleg că acest lucru nu e posibil pentru primul tur, poate pentru al doilea. Normal e să respect decizia colegilor și dacă ei nu cred acum în această variantă e normal să respectăm decizia lor, și își vor asuma și ei rezultatul la alegerile prezidențiale, pentru că în momentul când ai o opțiune, cu siguranță ai și argumente ", a mai declarat primarul Bucureștiului, potrivit Mediafax.

Preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan: Premierul Viorica Dăncilă este o soluţie pentru alegerile prezidenţiale

"Viorica Dăncilă este o soluţie pentru alegerile prezidenţiale. Astăzi vom avea o discuţie în interiorul Comitetului Executiv şi Biroului Permanent şi vom lua o decizie în acest sens, dar eu cred că, din punctul meu de vedere, doamna Dăncilă este o soluţie", a declarat Oprişan, înainte de şedinţa BPN al PSD.

El a susţinut că Dăncilă ar avea "şanse mari" într-o competiţie cu preşedintele Klaus Iohannis.

Întrebat despre varianta intrării la guvernare a PRO România în schimbul susţinerii candidatului PSD la prezidenţiale, Oprişan a afirmat: "Nu ştiu, asta trebuie discutat foarte serios şi cu conducerea PRO România şi cu ALDE, în aşa fel încât coaliţia să aibă o largă majoritate în Parlamentul ţării".

Codrin Ștefănescu: Un vis urât pe cale să devină realitate. Finala Klaus-Barna! Treziți-vă, colegi din CEx!

Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu i-a îndemnat pe colegii din CEx să se trezească la realitate, în contextul în care o finală între Klaus Iohannis și Dan Barna la prezidențiale este pe cale să se contureze: „Un vis urât e pe cale să devină realitate. Finala Klaus-Barna! Iar noi cei din PSD să fim nevoiți să alegem răul cel mic! Un adevărat cosmar. Treziți-vă, dragi colegi din Cex!”, a scris Codrin Ștefănescu, marți, pe Facebook.

Reacția vine în contextul în care social-democrații s-au reunit marți la Parlament, în Birou Politic Național, pentru a-și alege candidatul la prezidențiale, urmând ca propunerea să fie validată în CEx.

Alianța USR-PLUS a stabilit, în urma unor negocieri interne, ca Dan Barna să fie candidatul alianței la prezidențiale, iar pentru funcția de premier l-au validat pe Dacian Cioloș. Anunțul a fost făcut, duminică, de cei doi lideri ai Alianței 2020.

Gabriel Zetea, vicepreședinte al PSD: Cred că Viorica Dăncilă va fi aleasă de către marea majoritate a colegilor

Vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea, a declarat, marți, că Viorica Dăncilă va fi aleasă, cel mai probabil, candidatul partidului la alegerile prezidențiale, precizând că sunt prea multe orgolii acum în PSD și în celelalte formațiuni pentru un candidat comun: "Nu cred că o să fie foarte multe suprize astăzi (marți -n.r.). Din discuțiile pe care le-am avut cu colegii, atâta vreme cât doamna Dăncilă își va menține intenția de a candida, eu cred că ea va fi aleasă de către marea majoritate a colegilor. Este președintele partidului și atâta vreme cât ea este președintele partidului își dorește să-și asume o candidatură are șanse mult mai mari de a mobiliza o mai mare parte a partidului, de a-l pune în spatele ei. Din punctul meu de vedere, da (e nevoie de o alianță cu ALDE și Pro România -n.r.). Eu am susținut acest punct de vedere și în cadrul ultimului Comitet Executiv, am susținut cu tărie că e nevoie să facem orice pentru a menține o alianță, partidele care sunt în opoziție cu Klaus Iohannis, toate ar trebui să avem un candidat comun. Deocamdată văd că există orgolii mult prea mari și în interiorul PSD, dar și în interiorul celorlalte partide", a declarat Gabriel Zetea, înaintea ședinței Biroului Politic Național al PSD, potrivit Mediafax.

Viorica Dăncilă și Gabriela Firea, în competiție la BPN și CEx

Cele mai mari şanse pentru a deveni candidatul partidului la prezidențiale le au Viorica Dăncilă și Gabriela Firea, care s-au și duelat în replici acide. Premierul Viorica Dăncilă a declarat săptămâna trecută că, dacă PSD îi va solicita să candideze la prezidenţiale, va accepta şi nu va da înapoi.

Pe lângă Viorica Dăncilă și Gabriela Firea, mai sunt în cursă Liviu Pleșoianu, Șerban Nicolae și Ecaterina Andronescu. Eugen Teodorovici și Mihai Fifor au anunțat că se retrag.

PSD a votat săptămâna trecută să meargă la prezidențiale cu un candidat propriu, dar nu a renunțat la ideea ca el să fie susținut și de ALDE și Pro România.

Ieri, liderii PSD s-au întâlnit cu ALDE și Pro România pentru a negocia un candidat comun, însă nu au ajuns la niciun rezultat.

Biroul Permanent al PSD se întrunește începând cu ora 11,00, iar de la ora 12,00 este programată reuniunea Comitetului Executiv Naţional al partidului.

