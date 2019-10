Declarații Viorica Dăncilă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Declarații Viorica Dăncilă: "Am avut o discuție cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și am discutat despre propunerile pe care trebuie să le facem și modul în care trebuie să procedăm în perioada următoare. (...) Am discutat cu doamna președinte, Dan Nica rămâne (prima opțiune n.r.), pentru că, așa cum știți, am făcut două propuneri - un bărbat și o femeie - pentru comisar european.

A fost Rovana Plumb, Dan Nica rămâne propunerea în continuare pentru că Dan Nica este liderul delegației europarlamentarilor PSD în grupul Socialiștilor și democraților europeni, este coordonator al Comisiei ITRE, este o persoană respectată și o persoană susținută de către grupul Socialiștilor și democraților europeni. Bineînțeles, noi am luat o rezervă, avem și o femeie, dacă se va cere acest lucru - pe Gabriela Ciot, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene. Dar vom proceda după modul în care va proceda și Ungaria. Dacă Ungaria va face două propuneri, și România va face două propuneri".

ACTUALIZARE Melania Ciot este varianta de rezervă a Vioricăi Dăncilă pentru postul de comisar european pentru Transporturi, au precizat sursele Știrilor TVR. Melania Ciot este din 2017 secretar de stat pentru Afaceri Europene în MAE.

Melania Gabriela Ciot este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, iar în 2015 a obținut abilitarea pentru conducerea de doctorate în domeniul relații internaționale și studii europene.

În cadrul Facultății de Studii Europene este Directorul Școlii Doctorale „Paradigma Europeană” (relații internaționale și studii europene) și coordonează programele de masterat Management și negocieri internaționale și europene și Cultural Diplomacy and International Relations.

De asemenea, este coordonatoarea Centrului pentru Negocieri Internaționale și Europene, de la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, și a secției de Diplomație Culturală (ICD Berlin, filiala Cluj-Napoca).

A obținut un doctorat în Relații Internaționale și Studii Europene (2012, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca) cu calificativul „Summa cum laudae” și un doctorat în Științe ale Educației (2009, Universiteit Ghent, Belgia).

ACTUALIZARE Dan Nica este noua propunere a României pentru funcția de comisar european la transporturi, după ce Rovana Plumb a fost respinsă. Noua propunere va fi înaintată de către premierul Viorica Dăncilă către Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene

ACTUALIZARE Comisia Europeană așteaptă cât mai urgent o nominalizare din partea României pentru comisarul european pe transporturi, în locul Rovanei Plumb, pentru ca țara noastră să își păstreze portofoliul important pe care l-a primit, au declarat, pentru Mediafax, surse apropiate președintele ales al CE.

Potrivit surselor citate, unele țări și-au manifestat deja intenția să fie făcute unele modificări, iar portofoliul transporturi, atribuit inițiat României, să fie preluat de o un alt stat membru al UE.

Tocmai de aceea reprezentanții Comisiei Europene așteaptă o nominalizare cât mai rapidă din partea țării noastre pentru această poziție, au conchis sursele menționate.

ACTUALIZARE „Credeți că trebuie să avem numai un singur punct pe ordinea de zi? E foarte important pentru noi comisarul european, dar vreau să am o discuție cu doamna președintele ales al Comisiei Europene”, a afirmat Viorica Dăncilă, marți, la Parlament.

Premierul a adăugat că luni a discutat cu Ursula von der Leyen doar despre cazul Rovanei Plumb, respinsă de Comisia JURI pentru poziția de comisar european.

„Am spus că nu vorbim despre propunerea despre comisar european. Pentru mine în primul rând e important profilul candidatului. Să fie o persoană care să aibă credibilitate, cu multă experiență. Vom discuta după ce discut cu doamna președintele ales al Comisiei Europene. Ieri (luni - n.r.) am discutat cu doamna președinte de candidatul Rovana Plumb, despre modul în care s-au desfășurat lucrurile. Voi discuta cu doamna președinte. Dacă e nevoie voi propune și o femeie și un bărbat. Sunt mai mulți candidați care ar putea”, a explicat Dăncilă.

Comitetul Executiv al PSD se reunește, marți, la Parlament, de la ora 16.00.

___________________

Viorica Dăncilă a vorbit cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen despre ce se va întâmpla în continuare, în ideea că PSD va decide cine îi va lua locul Rovanei Plumb, însă nu s-a discutat despre portofoliu. Premierul spunea că, în pricipal, ar rămâne portofoliul de la Transporturi.

Se poartă negocieri intense în PSD pentru a nominaliza un înlocuitor.

Mihai Fifor este cel mai vehiculat nume, după mai multe întâlniri ale Vioricăi Dăncilă cu lideri ai partidului. mai toți i-au transmis că Mihai Fifor ar trebui să fie nominalizat.

Viorica Dăncilă spune că și-ar dori o femeie în acest post.

Se mai discută despre Claudia Țapardel, fost europarlamentar al PSD și mambru al Comisiei de transporturi. Din informațiile noastre, și-ar dori acest post însă trebuie să fie și aprobată în ședința CeX.

În alt nume este cel al lui Victor Negrescu, fost ministru delegat pentru afaceri europene. acesta s-a ocupat de preluarea președinției române la Consiliul UE, însă a demisionat din Guvern în momentul în care au existat mai multe divergențe cu câțiva colegi,

Se dicută și despre Ramona Mănescu actual ministru de Externe, însă din informațiile noastre social democrații nu o doresc în această poziție. Vor un om din partid.

La fel s-a pus problema când a venit vorba și despre Luminița Odobescu, ambasador al României la UE. Acesta era în cărți la un moment dat, însă din cauza celor întâmplate cu șefia pentru parchetul UE, relațiile dintre aceasta și Viorica Dăncilă s-au răcit.

