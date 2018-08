Declarații Viorica Dăncilă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Viorica Dăncilă, prim ministrul României: "Nu am să vă dezamăgesc, am o echipă alături, vă am pe voi alături, am conducerea partidului alături de mine, sunt susținută de alianța PSD-ALDE. Nu am niciun motiv să fac un pas înapoi. Am fost descumpănită de virulența atacurilor lansate asupra mea. Am înțeles un lucru: că cei mai înverșunați adversari care îmi numără virgulele sau greșelile de exprimare nu au altceva de criticat. Și poate de multe ori, din neatenție, sau pe fondul oboselii, am făcut greșeli. Și poate voi mai face".

