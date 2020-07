Ministrul Muncii, Violeta Alexandru EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Oamenii nu au voie să-şi părăsească locuinţele, iar situaţia devine tot mai sensibilă. 15 români au fugit în urmă cu câteva zile din carantină şi s-au întors în România. Au fost depistaţi la graniţă şi preluaţi de Direcţia de Sănătate Publică. Sub protecţia anonimatului, câţiva români care lucrează în abator spun că n-au primit echipamente de protecţie şi că subcontractorul îi obligă acum să accepte 60% din salariu, în perioada de carantină.

Discutăm despre condiţiile de muncă pentru românii din străinătate cu Violeta Alexandru, ministrul Muncii.

“Discut de câteva ori pe săptămână la cel mai înalt nivel cu atât cu Ministerul Federal al Muncii cât și cu autoritățile din landuri. (...) Pentru cazul românilor care lucrează în abator am urmărit și am fost implicată de la început. În primul rând, sănătatea acestor oameni trebuie verificată și protejată cu prioritate. O echipă de medici din România a ajuns acolo imediat ce cazul a izbucnit și îi ajută pe românii noștri. Dincolo de rezolvarea problemei de sănătate, se ridică, într-adevăr, câteva întrebări legate de contractele lor de muncă. Fac din nou un apel către cei care pleacă să muncească să verifice care sunt clauzele contractuale. Sunt probleme în industria cărnii, pentru că aici nu se lucrează direct cu proprietarul abatorului, ci prin intermediari. Dacă au orice fel de întrebare, trebuie lămurită încă de la plecare din România. La solicitarea mea, Inspecția Muncii are la dispoziție un număr de telefon pentru orice fel de întrebare”, a spus la TVR Violeta Alexandru.

ŞTIRILE ZILEI