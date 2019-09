În acest weekend, în Capitală are loc unul dintre cele mai mari festivaluri de vinuri de la noi, unde peste 60 de producători din țară și străinătate au venit cu cele mai alese soiuri. Cu toate că la noi producția de vinuri din acest an se anunță mult mai mică decât cea de anul trecut, producătorii spun că vinurile vor avea calități mult mai înalte.

Vinurile toamnei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Indiferent de preferințe, cei care au călcat pragul festivalului au avut ce degusta. Albe, roșii, dulci sau demidulci, producătorii au adus inclusiv vinuri nelansate pe piață.

Oferta variată a venit din peste 60 de crame din România, Moldova, Argentina, Italia, Franța și Statele Unite.

Chiar dacă producția de la noi din acest an se anunță mult mai slabă decât cea de anul trecut când au fost produși aproximativ 5 milioane de hectolitri, producătorii spun totuși că nu au motive să se îngrijoreze.

Vinurile de calitate nu sunt ieftine. Însă sunt cele care pot fi numite cu adevărat drept licoarea lui Bacchus. Cumpărătorii le pot recunoaște ușor.

În prezent, România are circa 187.000 de hectare de viță-de-vie cultivate și produce o cantitate medie pe an de 4.300 de hectolitri de vin, ceea ce o plasează pe locul 13 la nivel global și pe locul 6 in Europa.

ŞTIRILE ZILEI