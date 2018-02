Discuții despre viitorul UE EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

A fost un summit informal, dar care a abordat atât bugetul comunitar, cât şi schimbările politice. Dacă, paradoxal, discuţiile financiare nu au fost tensionate, participanţii la reuniune au respins propunerea preşedintelui Comisiei de unificare a funcţiei sale cu cea de preşedinte al Consiliului.

"Am discutat despre bugetul multianual după 2020. Negocierile pentru buget sunt totdeauna dificile. Totuşi, de această dată, au avut loc într-un context geopolitic diferit în jurul Europei. Sunt încântat să vă spun că toţi lliderii au abordat problema cu o minte deschisă şi nu au tras linii roşii. Am convenit ca UE să cheltuie mai mult pentru combaterea imigraţiei ilegale, pentru apărare şi securitate, ca şi pentru programul Erasmus plus" – președintele Consiliului European, Donald Tusk.

"Discuţiile (despre buget, n. red.) au fost mai puţin conflictuale decât ne-am fi aşteptat. Multe state şi-au exprimat disponibilitatea de a contribui suplimentar la buget faţă de nivelul prezent. Nu pot să vă spun exact dar cred că e vorba de 14 ţări" – președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.

ŞTIRILE ZILEI