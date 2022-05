Viitorul şef al forţelor americane în Europa, gen. Chris Cavoli: Germania ajută Ucraina să exporte grâu pe calea ferată

Gen. Christopher G. Cavoli

"Credem că există circa 22 milioane de tone de cereale blocate în Ucraina, aşteptând să fie expediate", a afirmat generalul în Congresul de la Washington care urmează să-i confirme numirea în fruntea trupelor americane din Europa şi, prin urmare, a forţelor NATO.



Portul românesc Constanţa participă la efort, dar capacităţile sale sunt limitate de 90.000 tone zilnic, a explicat generalul Cavoli.



"Însă Deutsche Bahn (compania feroviară germană) a răspuns recent la apel. Au pus la punct ceea ce ei numesc podul feroviar la Berlinului, pe modelul podului aerian al Berlinului, pentru a rezerva trenuri pentru transportul grâului ucrainean spre Europa de Vest", a adăugat militarul american.



El a precizat că Deutsche Bahn "este în curs de a extrage din Ucraina cantităţi masive de cereale în acest moment, via Polonia, în direcţia porturilor din nordul Germaniei pentru a fi exportate".



"Polonia a stabilit un nou regim de frontieră cu Germania pentru a facilita" această operaţiune, a adăugat generalul Cavoli.



Producţia care tranzitează spre Constanţa este expediată pe cale maritimă pe Marea Neagră, "dar nu pe partea Mării Negre sub blocadă" rusă, a adăugat el.



"Consider că va trebui să combinăm modalităţile de transport" pentru a continua să facilităm exporturile de cereale ucrainene, a concluzionat generalul american.



Ucraina, renumită pentru pământurile sale fertile, era înaintea invaziei ruse al patrulea exportator mondial de porumb şi pe cale să devină al treilea exportator de grâu.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI