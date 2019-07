Viitorul a câștigat Supercupa României EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cele mai mari ocazii ale primei reprize au aparţinut clujenilor, care de fiecare dată au ratat prin Omrani (39, 45). Când toată lumea aştepta loviturile de departajare, Artean a inventat o superexecuţie de la mare distanţă şi nu i-a dat nicio şansă lui Arlauskis.

“Trebuie să felicit Viitorul, cine bagă mingea în poartă merită să câştige! A fost un meci echilibrat, dar când dai un astfel de gol, merită să câştigi, a fost un gol extraordinar”, a spus Dan Petrescu imediat după meci.

Ianis Hagi şi-ar fi dorit să joace în partida de aseară, dar nu a intrat pe teren pentru a nu risca o eventuală accidentare.

"Le-am spus că vreau să joc, dar după un sezon atât de greu, puteam să risc o accidentare şi nu m-au lăsat, dar sunt fericit că s-a câştigat trofeul. Mi-era greu să cred că terminam meciul ăsta fără gol marcat. A fost un meci frumos, suntem fericiţi că a avut Artean inspiraţia să dea la poartă de la 30 m”, a declarat Ianis.

Campioana putea egala la ultima fază, dar Deac a nimerit doar bara. S-a terminat 1-0 şi Viitorul a reuşit să adauge în vitrină singurul trofeu intern care îi lipsea.

“Noi am avut mai multă şansă în seara asta. În celelalte meciuri am dominat, am fost mai buni, dar n-am marcat. În seara asta, am avut noi şansa”, a zis Gheorghe Hagi la finalul partidei.

