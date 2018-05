Videoclipul piesei "This is America" a rapperului Childish Gambino a depăşit 100 de milioane de vizualizări pe YouTube în şapte zile

Videoclipul piesei

Doar patru videoclipuri muzicale au depăşit acest prag simbolic într-un interval mai scurt: piesa "Gentleman" a cântăreţului sud-coreean Psy (în trei zile), "Look What You Made Me Do", de Taylor Swift (în trei zile), single-ul "Hello" al cântăreţei Adele (în patru zile) şi "Wrecking Ball", de Miley Cyrus (în şase zile).



Filmat într-un hangar uriaş, videoclipul piesei "This is America" a devenit un fenomen social, fiind comentat intens pe reţelele de socializare.



Cu versuri criptice şi referinţe multiple, acest clip cu o durată de patru minute a generat mii de interpretări în rândul internauţilor, care încearcă să îl "decodeze" până în cele mai mici detalii.



Protagonistul său este actorul Donald Glover - numele real al rapperului Childish Gambino -, care leagă într-un ritm alert secvenţe când vesele, când violente, marcate permanent de o tensiune intrinsecă.



Artistul este arătat în timp ce execută cu un glonţ în spatele craniului un bărbat cu cagulă şi legat pe un scaun, iar mai târziu ucide cu o rafală de Kalaşnikov pe cei 10 membri ai unui cor de muzică gospel.



Într-un interviu acordat lui Chris Van Vliet, jurnalist al postului Fox, realizat cu ocazia turneului de promovare a filmului "Solo: A Star Wars Story", în care Donald Glover interpretează personajul Lando Calrissian, artistul american a refuzat să decripteze conţinutul videoclipului său.



"Cred că nu este rolul meu să fac acest lucru. Nu vreau să îi ofer niciun context", a declarat în acel interviu publicat vineri Donald Glover, un artist multilateral dezvoltat, care este în acelaşi timp rapper, muzician, actor, scenarist şi producător.



"Nu suntem atât de cerebrali pe cât cred oamenii", a explicat Ibra Ake, unul dintre producătorii videoclipului, într-un interviu acordat pentru radioul public american (NRP). Echipa "cunoaşte senzaţia pe care vrea să o producă", însă fără să ştie să o explice, a adăugat el.



Unii internauţi au văzut în acest videoclip o denunţare a violenţelor comise cu arme de foc, alţii o critică la adresa sistemului penal american şi a abuzurilor comise de poliţişti, dar şi o satiră a societăţii de consum exacerbate din Statele Unite, alături de referiri istorice la sclavie, segregare şi rasism.



"Obiectivul nostru a fost acela de a normaliza faptul de a fi o persoană de culoare", a rezumat producătorul Ibra Ake

