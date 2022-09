VIDEO. Uraganul Ian se îndreaptă spre sudul SUA după ce a devastat Florida. Bilanţul e de cel puţin 12 morţi

Uraganul Ian se îndreaptă spre sudul SUA după ce a devastat Florida

Retrogradat la o furtună tropicală după ce a atins uscatul, Ian a crescut din nou în intensitate până în punctul de a fi reclasificat drept uragan de către Centrul Naţional pentru Uragane (NHC). Ian se îndrepta joi seara spre Carolina de Nord, Carolina de Sud şi Georgia.

În timp ce imaginile cu străzi transformate în canale cu ape tulburi, cu bărci aruncate la ţărm ca nişte jucării şi cu case distruse se înmulţeau, cel mai recent bilanţ din Florida ajunsese la cel puţin 12 morţi.

(VIDEO) Hurricane Ian leaves behind catastrophic damage in much of southwestern Florida as 2.6 million people still lack power, and thousands remain stranded pic.twitter.com/EaiDvyqWrl — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 30, 2022

„Acesta ar putea fi cel mai periculos uragan din istoria Floridei”, a declarat preşedintele SUA Joe Biden în cursul unei vizite la sediul Agenţiei Federale pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă (FEMA). „Cifrele (...) nu sunt deocamdată clare, dar primim informaţii despre victime al căror număr ar putea fi substanţial”, a adăugat el, precizând că doreşte să viziteze cât mai curând posibil Florida, dar şi teritoriul american Puerto Rico, recent lovit de uraganul Fiona.

Într-o conferinţă de presă susţinută joi seara, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a declarat că se aşteaptă la mai multe decese din cauza uraganului. El nu a oferit şi o cifră provizorie, preferând să aştepte ca bilanţul deceselor să fie confirmat „în cursul zilelor următoare”.

„Peste 700 de salvări confirmate au avut loc şi cu siguranţă vor fi multe altele pe măsură ce vor veni mai multe date”, a adăugat guvernatorul.

Emergency crews in Florida raced to rescue those trapped by Hurricane Ian. The storm, one of the mightiest to hit the U.S. mainland in recent years, flooded Gulf Coast communities and left more than 2.6 million homes and businesses without power https://t.co/UZnWj9R14I pic.twitter.com/gNAzxgkkRJ — Reuters (@Reuters) September 29, 2022

Un oficial din comitatul Charlotte, în vestul Floridei, a confirmat pentru CNN moartea a cel puţin 'opt sau nouă persoane', fără a oferi alte detalii.

De asemenea, un purtător de cuvânt al comitatului Volusia, de pe coasta de est, a declarat că s-a înregistrat 'primul deces legat de uraganul Ian', un bărbat de 72 de ani care 'a ieşit să îşi golească piscina în timpul furtunii'.

Un oficial al comitatului Osceola, în partea central-estică a statului, a declarat la rândul său pentru CNN că un rezident al unui azil de bătrâni a murit.

Florida officials are warning people to stay out of floodwaters left by Hurricane Ian. And one person in Fort Myers happened to capture a really good reason why – a mystery creature swimming through their flooded neighborhood. https://t.co/InUuwf3cCm pic.twitter.com/vCsZrhF0wf — CBS News (@CBSNews) September 30, 2022

O purtătoare de cuvânt a şerifului comitatului Sarasota a precizat, de asemenea, pentru reţeaua de televiziune că două persoane din comitatul său şi-au pierdut viaţa în urma trecerii uraganului.

Între timp, au continuat căutările celor 18 pasageri ai unei ambarcaţiuni cu migranţi care s-a răsturnat miercuri în apropiere de arhipelagul Keys, alţi nouă fiind salvaţi.

Ian a atins uscatul miercuri după-amiază ca uragan de categoria 4 (pe o scară de 5) în sud-vestul Floridei, înainte de a-şi continua trecerea prin acest stat, însoţit de vânturi puternice şi de ploi torenţiale.

Joi seară, peste 2,3 milioane de locuinţe şi magazine nu aveau în continuare curent electric, dintr-un total de 11 milioane, potrivit site-ului de specialitate PowerOutage.

Având în vedere amploarea pagubelor, preşedintele Joe Biden a declarat joi dimineaţă starea de catastrofă naturală majoră, o decizie ce permite deblocarea de fonduri federale suplimentare pentru regiunile afectate.

A man is seen paddleboarding through floodwaters in Orlando, Florida after Hurricane Ian made landfall as a Category 4 hurricane before moving east across the state. pic.twitter.com/Val4i28h47 — CBS News (@CBSNews) September 29, 2022

