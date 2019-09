Ciclonul îşi continuă traiectoria incertă către Statele Unite, unde autorităţile au ordonat evacuarea preventivă a sute de mii de persoane din zonele de coastă.



Uraganul de categorie 5 - nivelul maxim pe scala Saffir-Simpson - considerat "catastrofal" de Centrul Naţional pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), a atins duminică ţărmul la Elbow Cay, pe insulele Abacos din nord-vestul Bahamas, ţară care cuprinde circa 700 de insule.





"Ne aflăm în faţa unui uragan (...) cum nu am văzut niciodată în istoria Bahamas", a declarat Hubert Minnis, prim-ministrul acestui arhipelag alcătuit din peste 700 de insule situat între Florida, Cuba şi Haiti. "Este probabil cea mai tristă zi din viaţa mea", a adăugat el, în lacrimi.



În înregistrările video publicate pe site-ul de ştiri Tribune 242 din Bahamas se pot vedea valuri gigantice care au ajuns până nivelul acoperişurilor caselor de lemn şi ambarcaţiuni plutind pe apa tulbure, printre crengi, scânduri şi alte resturi.



Potrivit NHC, al cărui sediu se află în Miami, Dorian a egalat recordul, care data din 1935, al celui mai puternic uragan din Atlantic atunci când a ajuns la ţărm.



Nicio victimă nu a fost înregistrată până luni dimineaţă.



''Oamenii sunt încă traumatizaţi de Matthew (în 2016), dar acesta este şi mai rău", a declarat pentru AFP Yasmin Rigby, care locuieşte în Freeport, pe insula Grand Bahama.



Ochiul ciclonului se afla luni la ora 2:00 GMT la 95 de kilometri est de Freeport şi se deplasa cu viteză foarte redusă spre vest, a declarat NHC, care a recomandat locuitorilor să rămână la adăpost. ''Nu ieşiţi din adăposturi în timpul trecerii ochiului (uraganului) deoarece viteza vântului va creşte rapid'', a avertizat institutul.



De la Casa Albă, preşedintele american, Donald Trump, a lansat un apel la cea mai mare vigilenţă în faţa acestui fenomen climatic "foarte, foarte puternic".



"Rugaţi-vă pentru locuitorii din Bahamas", a adăugat el pe Twitter.

I know others have tweeted something similar, but to see a catastophic Category 5 hurricane closing in our 3rd most populous state is wildly unnerving. #Dorian is already a disaster for so many tonight. Please, please heed the warnings of local officials in the hours ahead. pic.twitter.com/RtfGsqHNHo