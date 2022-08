VIDEO. Trupa The Rolling Stones şi-a încheiat la Berlin turneul european „SIXTY” cu un show emoţionant

Şaizeci de ani de carieră şi încă la fel de multă energie pe scenă: trupa The Rolling Stones şi-a încheiat miercuri seara turneul european „SIXTY” cu un ultim concert la Berlin sub forma unui spectacol emoţionant, relatează AFP.

„Aceasta este cea de-a 118-a apariţie a noastră în Germania şi încă sunteţi la fel de efervescenţi”, le-a spus în germană Mick Jagger celor peste 22.000 de spectatori de la Waldbühne, un pitoresc amfiteatru în aer liber situat într-o pădure la vest de capitala Germaniei.

Legendarul grup britanic, aflat în turneu european pentru marcarea a 60 de ani de existenţă, i-a dedicat ultimul spectacol lui Charlie Watts, toboşarul trupei care s-a stins din viaţă anul trecut.

„Când am ajuns aseară la Berlin, am băut ceva în cinstea lui. După cinci băuturi, am vorbit perfect germana!”, a exclamat solistul grupului în vârstă de 79 de ani.

Mick Jagger s-a aflat pe scenă, în aclamaţiile publicului, alături de colegii săi, chitariştii Keith Richards, 78 de ani, şi Ronnie Wood, 75 de ani.

Timp de mai bine de două ore fără întrerupere, membrii legendarei trupe au cântat unele dintre melodiile lor emblematice, dar şi altele mai noi, precum ”Living in a Ghost Town” sau „Doom and Gloom”.

Cei trei muzicieni au comunicat tot timpul cu publicul, mai ales la melodiile „Miss You”, „You Can't Always Get What You Want” sau „Midnight Rambler”, care s-a întins pe o durată de aproape 10 minute.

La Berlin s-a încheiat astfel turneul european 'SIXTY' care a inclus 14 concerte susţinute în vara acestui an în 10 ţări, trupa urcând pe scenă la Amsterdam, Milano, Bruxelles şi Paris, dar şi la Liverpool, unde formaţia nu a mai concertat de peste 50 de ani.

