VIDEO. Sergei Polunin promovează România printr-un clip filmat pe Transalpina și într-o pădure de stejari seculari din județul Vâlcea: A fost cu totul special să dansez în România, în mijlocul naturii

Sergei Polunin promovează România printr-un clip filmat pe Transalpina și într-o pădure de stejari seculari din județul Vâlcea

Prima parte a clipului a fost filmată pe Transalpina (Drumul Regelui), considerat cel mai frumos și mai impresionant traseu montan din România. Imaginile cu Sergei Polunin dansând pe drumul care șerpuiește prin munți sunt de o frumusețe care îți taie respirația, iar stejarul lângă care este filmată a doua parte a clipului este unul dintre cele mai frumoase exemplare.

„The road to eternity” debutează cu imagini spectaculoase de pe Transalpina, iar coregrafia și mișcările balerinului Sergei Polunin celebrează și pun în valoare frumusețile locului, care nu a fost ales întâmplător pentru filmare, Transalpina fiind un drum cu o simbolistică aparte pentru istoria și trecutul românilor.

Istoria spune că drumul a fost construit de romani, în anul 106, în timp ce se îndreptau spre Sarmizegetusa Regia. Iar legenda spune că pe acest drum a fost zărit și Zamolxis, zeul suprem al dacilor. Transalpina este totodată drumul transhumanței. În perioada interbelică, acest traseu montan a fost pietruit, iar în anul 1938 regele Carol al II-lea, însoțit de regină și suita sa a tăiat panglica la Săliște, cu o ocazia inaugurării, și a străbătut la volanul mașinii întregul drum. De aici și denumirea de Drumul Regelui.

„A fost cu totul special să dansez în România, în mijlocul naturii. Pentru mine a fost o experiență unică, deoarece am reușit să mă conectez la nivel spiritual cu tot ce mă înconjura”, a declarat Sergei Polunin.

A doua parte a clipului a fost filmată în județul Vâlcea într-o pădure de stejari seculari, unii dintre ei vechi de până la 500 de ani. În loc să fie protejați, stejarii seculari din România sunt în mare pericol din cauza defrișărilor ilegale masive. De aceea, lumina din partea a doua a clipului devine din ce în ce mai obscură, iar mișcările și coregrafia simbolizează zbuciumul și deopotrivă revolta stejarului secular a cărui existență este amenințată de om.

„M-am simțit extraordinar la filmări și mi-a făcut mare plăcere să lucrez cu Sergei Polunin, care este cu siguranță un artist desăvârșit. Impresionează prin explozia mișcărilor și felul în care se adaptează extrem de rapid la condițiile de filmare, care nu au fost tocmai prietenoase”, a spus regizorul Bogdan Daragiu.

Sergei Polunin a venit în premieră în România în această vară, ca invitat special la TIFF. Balerinul a susținut un spectacol incendiar pe scena de la Castelul Banffy din Bonțida. Show-ul „Sergei Polunin Up, Close and Personal” a debutat cu proiecția Bolero, un performance coregrafic semnat Ross Freddie Ray. A urmat Sacré, spectacol bazat pe Ritualul primăverii, al lui Igor Stravinski, și inspirat din stilul dansatorului Vaslav Nijinski, în viziunea coregrafică a artistei japoneze Yuka Oishi. La final, publicul TIFF a avut parte de o surpriză de proporții: Sergei Polunin a dansat live, „cu proprii demoni”, pe piesa lui Hozier, „Take Me to Church” - interpretarea care l-a făcut celebru în toate lumea.

