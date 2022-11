VIDEO. Sean Penn i-a dus lui Volodimir Zelenski o statuetă Oscar: “După ce câștigați războiul, mi-o aduci înapoi”

„E un gest simbolic. Dacă știu că e aici, cu tine, o să mă simt mai bine și mai puternic. După ce câștigați, adu-mi-o înapoi în Malibu”, i-a spus Sean Penn președintelui Zelenski.

"De data aceasta, întâlnirea noastră a fost specială. Sean și-a adus statueta lui Oscar ca simbol al credinței în victoria țării noastre. Va rămâne în Ucraina până la sfârșitul războiului", a precizat Zelenski pe Facebook.

Președintele Ucrainei i-a înmânat lui Sean Penn Ordinul de Merit de gradul III și i-a mulțumit „pentru sprijinul său sincer și contribuția semnificativă la popularizarea Ucrainei în lume”. După întâlnire, Volodimir Zelenski și Sean Penn s-au dus pe Aleea Curajului, unde se află placa cu numele actorului american.

Actorul a câștigat de două ori Oscarul pentru cel mai bun actor – pentru „Mystic River”, în 2003 și „Milk”, în 2008.

This video published by President Volodymyr Zelensky shows his meeting with U.S. actor Sean Penn in Kyiv.



According to Zelensky, Penn left his Oscar award in Ukraine, which will remain there "until Ukraine's victory" as a symbol of belief in such an outcome. pic.twitter.com/r2LAAoOaku