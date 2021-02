Alfred Simonis (PSD) a solicitat ca moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății să fie votată tot astăzi EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a solicitat, luni, în plen, după finalizarea dezbaterilor la moţiunea simplă împotriva ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, ca ea să fie supusă la vot în această şedinţă şi nu miercuri, cum decisese Biroul permanent, cererea generând mai multe dispute cu reprezentanţii PNL şi USR PLUS.



Preşedintele de şedinţă, deputatul USR PLUS Cristina Prună, a respins cererea liderului deputaţilor PSD şi a închis şedinţa.

"Aveţi obligaţia de a supune la vot cererea de modificare a programului de lucru, să dăm votul asupra moţiunii. Plenul este suveran. (...) Orice altceva este ilegal", a spus Simonis.



În replică, liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a anunţat că şedinţa a fost închisă.



"Din fericire, doamna preşedinte a declarat închisă şedinţa. Solicitarea dumneavoastră este în afara plenului. Faţă de această situaţie nu ne revine decât să mergem acasă", a transmis Andronache.



Cristina Prună a precizat că a anunţat că dezbaterile au fost finalizate, menţionând că există un program de lucru aprobat.



"Am spus că dezbaterile au fost finalizate. V-am dat cuvântul pe procedură. Avem un program de lucru care a fost aprobat. Solicitarea dumneavoastră nu are niciun fel de obiect. Am spus că dezbaterile au fost finalizate", a adăugat Prună.



"Una este să închei şedinţa şi alta să închei dezbaterile. Şedinţa nu a fost încheiată, am făcut o solicitare. Supune-ţi la vot", a replicat Simonis.



Liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, a spus, la rândul său, că Biroul permanent a aprobat programul de lucru, iar votul la moţiune a fost stabilit pentru miercuri.



După dispute, Cristina Prună a declarat închisă şedinţa.



Deputaţii au dezbătut luni moţiunea simplă depusă de PSD, urmează ca votul asupra moţiunii să fie dat în şedinţa de miercuri.

ŞTIRILE ZILEI