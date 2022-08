VIDEO Reuven Azar, noul ambasador al Israelului, a sosit la Bucureşti

Diplomat de carieră, Reuven Azar a deţinut până de curând funcţia de director al grupului de lucru Israel-SUA-China din cadrul Ministerului israelian de Externe.

Până în septembrie 2021, Azar a fost consilier adjunct pentru securitate naţională şi politică externă în cadrul Consiliului Naţional de Securitate Naţională, dar, în acelaşi timp, a fost consilier de politică externă al prim-ministrului Israelului.

În perioada 2014-2018, Reuven Azar a fost vice-ambasador la Washington DC, SUA. Anterior acestui mandat, a fost şeful Departamentului de Cercetare pentru Orientul Mijlociu în cadrul Ministerului de Externe israelian, precum şi vice-ambasador la Amman, în Iordania.

De-a lungul activităţii sale, diplomatul s-a ocupat şi de aspecte ale cooperării şi negocierii cu Autoritatea Palestiniană. A fost, de asemenea, şeful misiunii Economice a Ambasadei Israelului la Cairo, în Egipt (1996-2000), precum şi consilier pentru afaceri politice, timp de patru ani, la Washington, SUA (2003-2006).

Reuven Azar s-a născut în Argentina, în 1967, a absolvit Universitatea Ebraică de la Ierusalim (cu master în Relaţii internaţionale), vorbeşte fluent engleză, spaniolă şi arabă iar în prezent studiază limba română.

Thrilled to have arrived to Romania to start my new mission representing the State of Israel! Take a look at my first message in Romanian. pic.twitter.com/F7EMD6KISS