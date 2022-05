Vadim Șișimarin, în vârstă de 21 de ani, a fost adus în instanță pentru o audiere preliminară, fiind acuzat că a omorât un civil neînarmat de 62 de ani.

Șișimarin, care a confirmat că servește în Armata rusă, riscă închisoare pe viață pentru acuzațiile de crime de război și crimă cu premeditare.

Se presupune că Șișimarin a luptat în regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, când a ucis un civil în 28 februarie, în satul Chupakhivka.

După ce coloana din care făcea parte a fost distrusă, militarul, alături de alți patru soldați, au fugit cu o mașină. Ei au văzut pe drum un bărbat care vorbea la telefon, iar Şişimarin l-a împușcat în cap cu un pistol-automat Kalaşnikov pentru a-l împiedica să comunice forţelor ucrainene despre prezenţa lor. Bărbatul a murit pe loc, la doar câteva zeci de metri de casa lui, a indicat procurorul general ucrainean, potrivit The Guardian.

Sergentul rus a fost capturat de forţele ucrainene pe 4 mai.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a dat publicităţii un videoclip în care el recunoaşte că a împuşcat un civil.

Procesul va fi reluat în 18 mai.

Rusia a susținut că nu are nici o informație despre proces și a negat orice implicare în crime de război.

CITIȚI ȘI: Un băiat de 14 ani, supraviețuitor al masacrului de la Bucea, caută dreptate pentru tatăl lui, omorât de ruși

Cazul are o importanță simbolică uriașă pentru Ucraina. Peste 10.000 de presupuse crime de război în care sunt implicați peste 600 de suspecți au fost raportate la Parchetul ucrainean.

Rusia a fost acuzată în repetate rânduri de Kiev și Washington că a comis crime de război în Ucraina de la începutul invaziei care a dus la refugierea a aproape șase milioane de civili. Mulți au relatat despre fapte de tortură, agresiune sexuală și distrugere fără discriminare. Marea Britanie și Olanda au trimis anchetatori specialiști în crime de război pentru a ajuta echipele Curții Penale locale și internaționale în căutarea unor posibile crime în masă, inclusiv în orașul Bucea de lângă Kiev.

⚡️Footage from the first trial of the #Russian military



We remind that Vadim Shishimarin is accused of murdering an unarmed civilian. The war criminal faces a life sentence. pic.twitter.com/9K2aSJduab