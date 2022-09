VIDEO Președintele SUA, Joe Biden, îl avertizează pe Vladimir Putin să nu folosească arme nucleare sau chimice în Ucraina: "Nu o face. Nu o face!"

"Nu o face. Nu o face. Nu o face. Vei schimba războiul așa cum nu a mai fost văzut vreodată de la Al Doilea Război Mondial" a răspuns Joe Biden, întrebat ce i-ar spune președintelui Vladimir Putin dacă acesta s-ar gândi să folosească arme nucleare tactice sau arme chimice.

Rusia "ar deveni şi mai mult paria în lume, mai mult decât a fost vreodată", a avertizat Biden.

"Don't. Don't. Don't. You will change the face of war unlike anything since World War II," is what President Joe Biden says he would tell President Vladimir Putin if the Russian leader is contemplating the use of tactical nuclear or chemical weapons. Sunday, on 60 Minutes. pic.twitter.com/8xxaDnYcqj