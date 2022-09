VIDEO. Patinaj artistic: Americanul Ilia Malinin a reuşit primul cvadruplu axel într-o competiţie oficială

Malinin, ai cărui părinţi sunt foştii patinatori uzbeci Tatiana Malinina şi Roman Skorniakov, a reuşit această performanţă miercuri seară, în cadrul US International Figure Skating Classic de la Lake Placid.



Anul acesta, la JO de la Beijing, dublul campion olimpic japonez Yuzuru Hanyu a încercat fără succes să efectueze un cvadruplu axel în timpul programului său liber, reaminteşte Koyodo.

"Hanyu m-a inspirat cu siguranţă să încerc această săritură aici", a declarat Ilia Malinin după concursul de la Lake Placid, pe care l-a câştigat.

HISTORY HAS BEEN MADE



Ilia Malinin lands the first quad Axel in history at the #USIntlClasic pic.twitter.com/rppq73tQ5v