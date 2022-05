VIDEO. Momentul în care luptătorii ucraineni din Azovstal se predau. Rusia promite că îi va trata conform normelor internaţionale

Cu toate acestea, preşedintele Dumei de Stat (camera inferioară a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, a declarat într-o sesiune în plen marţi că "aceşti criminali de război capturaţi nu pot fi daţi la schimb, ci trebuie judecaţi", transmite Interfax.

Într-unul dintre clipurile video, filmat din dronă, se vede cum soldații ucraineni ies la lumină, ducând răniți întinși pe tărgi, iar în alt video se vede cum sunt percheziționați de cei cărora li se predau, iar răniții sunt urcați în unele autobuze, iar ceilalți în altele.

