VIDEO Mii de oameni au ieşit în stradă în SUA pentru o mai bună reglementare a armelor de foc. "Ajunge! Nu mai permitem să moară oameni!"

Mii de americani au început sâmbătă să se adune pe străzi pentru a demonstra în favoarea unei mai bune reglementări a armelor de foc, scrie Agerpres, care citează AFP. Mitingurile "March for Our Lives" au loc după împuşcăturile în masă din Uvalde, Texas şi Buffalo, New York.

Proteste în SUA / FOTO: Profimedia Images

Mitinguri pentru controlul armelor au avut loc sâmbătă la Washington, New York, alte oraşe din SUA şi din întreaga lume, pentru a creşte presiunea asupra Congresului după o serie de împuşcături în masă.

''Mă alătur lor pentru a reitera apelul meu către Congres: faceţi ceva'', a scris preşedintele american Joe Biden pe Twitter în sprijinul protestelor prevăzute la Washington şi în multe alte oraşe.



Pe 24 mai, un elev de liceu în vârstă de 18 ani care avea o puşcă de asalt a ucis 19 elevi şi două profesoare la o şcoală primară din Uvalde, în apropiere de graniţa cu Mexicul. Cu câteva zile mai devreme, un adept al supremaţiei albilor omorâse 10 persoane de culoare în Buffalo, în nord-estul Statelor Unite.



Aceste ultime masacre şi sute de atacuri armate au declanşat noi apeluri la manifestaţii pentru a cere o mai bună reglementare a accesului la arme de foc.



''Este timpul să ne întoarcem în stradă'', a indicat March for Our Lives, mişcare fondată de victimele şi supravieţuitorii atacului dintr-un liceu din Parkland, Florida, care a organizat deja în martie 2018 o demonstraţie de amploare la Washington.

Grupul March For Our Lives a transmis că vor avea loc aproximativ 450 de mitinguri în toată ţara, inclusiv Washington DC, New York, Los Angeles şi Chicago. Totodată, organizația a comunicat că nu îi va lăsa pe politicieni să "nu facă nimic", în timp ce oamenii continuă să moară. Inacţiunea liderilor politici îi ucide pe americani, potrivit organizației.

"Nu vă vom mai permite să staţi pe loc în timp ce oamenii continuă să moară”, a declarat Trevon Bosley, membru al consiliului de administraţie al MFOL, într-un comunicat.

"Este suficient, ajunge. Suntem aici pentru a cere dreptate. Suntem aici pentru a veni cu cei care sunt suficient de îndrăzneţi pentru a cere o legislaţie sensibilă asupra armelor”, a spus mulţimii Garnell Whitfield, a cărui mamă în vârstă de 86 de ani a fost ucisă în cadrul atacu;ui din Buffalo, New York, pe 14 mai.





Sâmbătă, primele sute de manifestanţi au ajuns la imensul obelisc din capitala americană. Pe gazonul din apropierea monumentului au fost depuse mii de vaze cu flori albe şi portocalii, reprezentând creşterea violenţei în ţară din 2020, an în care 45.222 de persoane au fost ucise cu armă de foc, potrivit asociaţiei care a ridicat acest memorial, Giffords.

Mitingurile March for Our Lives au avut loc la mai puţin de o lună după ce 10 persoane au fost ucise în atacul rasist din Buffalo, New York, şi la scurt timp după ce 19 copii şi doi profesori au fost ucişi la o şcoală elementară din Uvalde, Texas.

March for Our Lives a fost format în 2018 după masacrul de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, în care au fost ucişi 14 studenţi şi 3 adulţi. Organizatorii au estimat că un milion de oameni, majoritatea tineri, s-au alăturat protestelor de atunci.

Grupul i-a ajutat pe republicani din Florida să adopte reforme, inclusiv creşterea vârstei de a cumpăra arme de asalt, de la 18 la 21 de ani; instituirea unui interval de trei zile între achiziţie şi acces; permiterea personalului şcolar instruit să poarte arme; şi investirea a 400 de milioane de dolari în securitatea şcolii.

arlamentarii din Florida au aprobat o lege care poate interzice armele de foc persoanelor care nu au discernământ, şi care pot reprezenta un pericol pentru ei înşişi sau pentru alţii.

