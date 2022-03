VIDEO. Locuitorii din Odesa pregătesc baricade împotriva forțelor ruse pe melodia „It’s My Life”. Bon Jovi a distribuit imaginile pe Twitter cu un mesaj de încurajare

Clipul a circulat pe Twitter în speranța că trupa rock va observa. „Va arăta cineva asta lui Bon Jovi, vă rog?”, a întrebat diplomatul ucrainean Olexander Scherba.

Dorința i-a fost îndeplinită. Bon Jovi a distribuit videoclipul, cu mesajul: „Acesta este pentru cei care au rezistat... Odesa, Ucraina. Glorie Ucrainei!”.

Cântecul tinde să devină un imn al rezistenței ucrainene. Duminică, la un concert anti-război la Berlin, trupa ucraineană Selo i Ludy a cântat „It's My Life” prin livestream dintr-un buncăr din Harkov. Concertul „Sound of Peace” de la Poarta Brandenburg din Berlin a strâns aproape 12 milioane de euro pentru ajutor umanitar acordat Ucrainei.

În clipul distribuit de Bon Jovi, zeci de oameni s-au organizat de-a lungul plajei pentru a umple sacii de nisip și a-i încărca într-un camion.

This is for the ones who stood their ground...

Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini pic.twitter.com/N9iT2EoeH7