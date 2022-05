VIDEO Jill Biden, vizită secretă în Ucraina, unde s-a întâlnit cu Olena Zelenska. Soţia preşedintelui ucrainean nu a mai fost văzută în public de la începutul războiului

Orașul ucrainean Ujhorod se află la circa 10 minute cu mașina de granița cu Slovacia, unde Jill Biden se afla în vizită oficială. La Ujhorod, în faţa şcolii devenită adăpost pentru oamenii care au fugit de război, o aştepta deja Olena Zelenska.

Soţia preşedintelui ucrainean a purtat un costum negru şi era încălţată cu tenişi în culori diferite: unul galben şi altul albastru. Jill Biden a îmbrăţişat-o pe Olena Zelenska, apoi i-a dăruit un buchet de flori.

„Am vrut să vin aici de Ziua Mamei. Am considerat important să arăt poporului ucrainean că Statele Unite îi este alături, că acest război brutal trebuie să înceteze”, i-a spus Jill Biden primei doamne din Ucraina.

Zelenska, care la începutul invaziei ruse i-a trimis o scrisoare lui Biden, a făcut schimb de corespondență în ultimele săptămâni cu prima doamnă a SUA, au declarat oficiali americani pentru CNN.

