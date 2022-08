VIDEO Incendiu de proporţii, la un pod de cale ferată din centrul Londrei. Circulația trenurilor a fost oprită

În imaginile postate de pompieri pe Twitter se puteau vedea nori groşi de fum care ieşeau de sub podul de cale ferată, care a fost "cuprins în întregime de flăcări".

Circulaţia trenurilor către staţiile London Bridge şi Southwark a fost întreruptă.

"Incendiul produce nori groşi de fum şi cei care locuiesc sau lucrează în zona afectată sunt sfătuiţi să ţină ferestrele şi uşile închise", a declarat comandantul Wayne Johnson într-un comunicat pe site-ul pompierilor.

JUST IN Massive fire forces London Bridge station to close near Southwark area, buildings evacuated: authorities



pic.twitter.com/kX1HBuKzI5