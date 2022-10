VIDEO. Imagini cu soldați ruși care se predau în regiunea Herson cu tot tancul BMP-2

Forțele ucrainene au eliberat miercuri alte trei așezări în regiunea sudică Herson, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un discurs video de miercuri seară, relatează Reuters.

Zelenski a spus că cele trei așezări eliberate sunt Novovoskresenske, Novohrîhorivka și Petropavlivka, toate situate la nord-estul orașului Herson.

Președintele Putin insistă că Rusia va "stabiliza" situația în Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie. "Lucrăm pornind de la ipoteza că situația din noile teritorii se va stabiliza", a declarat liderul rus.

Russian soldiers voluntarily surrendered with their BMP-2 somewhere in #Kherson Oblast.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/1SO50L9LK7