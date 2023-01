VIDEO | Furie într-un studio al propagandei ruse. „Berlinul va fi distrus dacă Germania va preda arme Ucrainei”

Furie într-un studio al propagandei ruse. „Berlinul va fi distrus dacă Germania va preda arme Ucrainei” / FOTO: Captură video

De această dată, Vladimir Soloviev de la postul Rossia-1 a ridicat problema aprovizionării cu arme și tancuri occidentale în Ucraina. Propagandistul-șef al Kremlinului a amenințat că o posibilă decizie a germanilor de a preda, printre altele, tancurile Leopard vor avea consecințe catastrofale pentru nemți.

„Berlinul va fi distrus dacă Germania va preda armele Ucrainei. Aceasta este o răzbunare pentru deciziile politice”, a tunat Soloviev.

"Berlin will be destroyed if Germany continues supplying weapons to Ukrainian Nazis" pic.twitter.com/o5jZHnjceb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 24, 2023

„Dacă comandantul-șef ordonă bombardarea Dresdei, mergem! Mai întâi Dresda, apoi… Nu ne vom opri aici. Asta vreau să spun. Nu ne vom opri nicăieri, așa cum nemții nu se opresc acum”, a repetat unul dintre interlocutori.

Gazda programului, Vladimir Soloviev, a devenit celebru la câteva zile după izbucnirea războiului, când s-a lamentat la televizor că și-a pierdut accesul la imobile.

Din cauza sancțiunilor, Soloviev a pierdut accesul la cele două vile ale sale, situate pe Lacul Como, în Alpii italieni. Sunt situate lângă casa celebrului star american George Clooney. Valoarea lor este estimată la multe milioane de dolari.

„Mi s-a spus că Europa este o cetate de legi, că orice merge. Deodată încep să întrebe: ești rus? Atunci vă vom închide contul bancar”, s-a plâns Vladimir Soloviev în emisiune.

În următoarea parte a discursului său, angajatul televiziunii ruse s-a indignat că a câștigat tot ce avea și nu a înțeles de ce cineva decide acum să-l priveze de tot.

„La fiecare tranzacție, am adus documente care dovedesc salariul și veniturile mele oficiale. L-am cumpărat, am plătit taxe nebunești, am făcut totul bine. Și deodată cineva decide că acum ești pe lista de sancțiuni. Și vă afectează imediat proprietatea. Și dacă este în Anglia, nu poți păstra mai mult de o anumită sumă acolo. De ce? Pentru că ești rus. Aceasta este cortina de fier?”, se plângea Soloviev.

Într-o altă emisiune, el a luat o atitudine mai beligerantă și a cerut Europei să-și „bage în fund” sancțiunile.

Cancelarul Olaf Scholz se va adresa miercuri parlamentului Germaniei cu un posibil anunţ privind livrarea tancurilor grele Leopard către Ucraina, care le reclamă cu insistenţă pentru a se apăra împotriva invaziei ruse.

