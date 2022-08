VIDEO Forumul Studenţilor Români de Pretutindeni, Ediția a II-a | Dezbaterile, deschise la Palatul Victoria de premierul Ciucă: ”Suntem mândri de reușita dumneavoastră. Pe de altă parte, avem acea temere legată de revenirea voastră acasă”

Forumul Studenţilor Români de Pretutindeni, Ediția a II-a

Potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, Forumul, organizat de asociaţiile de studenţi şi tineret din România în parteneriat cu Departamentul, se va desfăşura la Palatul Parlamentului până pe 29 august şi va oferi o voce puternică studenţilor pentru a-şi exprima spiritul democratic şi pentru a ajuta la soluţionarea problemelor actuale.

"Proiectul urmăreşte implicarea activă a tinerilor în dezbateri constructive, deschise, cu o finalitate bine conturată: realizarea a 6 rezoluţii ce vor fi înaintate instituţiilor cu putere decizională. Pe întreaga perioadă de desfăşurare a Forumului, la Palatul Parlamentului, peste 150 de studenţi din străinătate şi din România vor avea ocazia să dezbată probleme relevante cu care se confruntă societatea noastră şi, sub îndrumarea a 11 moderatori specializaţi, vor redacta un document scris de tip rezoluţie, găsind soluţii eficiente pentru problemele aferente comitetului ales", se arată în comunicat.

”Doamnelor, domnilor, mă bucur foarte mult că avem posibilitatea să desfăşurăm această activitate şi am putut să constat foarte mult interes. Venind mai de dimineaţă erau deja tineri, care la 7 şi un pic erau aici prezenţi în sală, ceea ce cred că reprezintă un interes cât se poate de consistent pentru o astfel de activitate. Forumul Studenţilor Români de Pretutindeni pentru mine reprezintă o structură cu care mă văd pentru prima dată, o formă de organizare care are o relevanţă cât se poate de importantă pentru tot ceea ce şi-a propus Guvernul român vizavi de proiectul de ţară. Am avut o discuţie la începutul mandatului cu domnul Borbély, care răspunde la nivelul Guvernului de acest program "România durabilă" şi printre structurile pe care dumnealui le-a menţionat a fost şi Forumul Studenţilor Români de Pretutindeni. Sigur, la vremea respectivă, fiind doar o discuţie introductivă pentru ceea ce însemna înţelegerea modului în care funcţionează instituţiile de la nivelul Guvernului, am înţeles-o ca fiind parte din priorităţile pe care le-au avut pe agendă pentru ceea ce înseamnă "România 2030".”

”Astăzi desfăşurăm acest forum într-o perspectivă în care am reuşit să identificăm o serie întreagă de proiecţii pe care noi ni le-am asumat şi pe care vrem să le ducem mai departe şi să le consolidăm, în deplină relaţie şi dialog continuu cu toate organizaţiile şi toate structurile asociative de acest fel. Am avut diverse analize prin care căutăm soluţii, pentru a pune în valoare tot ceea ce este mai important şi mai relevant pentru proiectele noastre. Ne-am propus foarte mult să folosim tot ceea ce înseamnă componenta aceasta de relaţionare cu cei care performează cu adevărat în domeniile de activitate. Am desfăşurat o serie de activităţi cu tinerii din toate domeniile de activitate. Am avut o vară în care ne-am bucurat foarte mult de rezultatele pe care elevii români le-au obţinut la concursurile şi olimpiadele la care au participat. Şi, împreună cu domnul ministru Cîmpeanu, care sper să ajungă în timp oportun, am reuşit să identificăm şi am reuşit să începem acele modificări prin care cu adevărat să recunoaştem acest nivel excepţional pe care tinerii din România au reuşit să-l demonstreze atât în ţară, dar şi în afara ţării.”

”Dumneavoastră faceți parte din acest element, căruia nouă ne place să-i spunem excepțional, de reprezentare, studiind și învățând în diverse universități din Europa şi din lume. Suntem mândri de reușita dumneavoastră. Pe de altă parte, avem acea temere legată de revenirea dumneavoastră acasă. Pentru că oricât de mult ne-am strădui să dezvoltăm proiecte și programe, toate acestea au o coerență și un final doar prin oameni.

Oameni care atunci când avem nevoie de ei, din păcate, câteodată trebuie să-i căutăm cu...nu i-aş zice cu acul, că încă avem oameni în ţară, dar trebuie să-i cautăm destul de bine pentru a putea să ne atingem nivelul de ambiţie şi să facem în aşa fel încât să reuşim să dezvoltăm şi noi - să atingem standarde, aşa cum dumneavoastră le întâlniţi astăzi în universităţile unde vă desfăşuraţi activitatea. Toate aceste chestiuni sunt legate de un parcurs, aşa cum spuneam, asumat prin care ne dorim să dezvoltăm România. România se dezvoltă pentru oameni și prin oameni”, a declarat premierul Nicolae Ciucă, la deschiderea dezbaterilor.

”Astăzi, România are frontierele deschise, beneficiază de aceleași drepturi și oportunități în Europa, dumneavoastră beneficiați de aceste facilități să puteți învăța oriune, dar nu este suficient. Avem nevoie ca aceste oportunități să fie puse în valoare, pentru ca țara noastră să se transforme într-un pol de atracție și convingere pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru a avea voința de a reveni acasă și să puneți umărul la împlinirea așteptărilor și a visurilor.

Situația este așa de complexă și de complicată și cred că trebuie să facem în așa fel încât să creem acel cadru ca să facem o Românie funcțională, că ceea ce reușim să realizăm nu este nimic mai complicat de a face ca instituțiile statului să funcționeze și să avem acea motivație înterioară și bucurie ca acolo unde ne desfășurăm activitatea să avem și noi contribuția noastră. Contribuții mici, dar puse una lângă alta să contribuie la modernizarea și reforma statului”, a mai spus premierul.

Forumul este structurat în 6 comitete (compuse din 15-20 de studenţi):

* Educaţie şi Tineret (Restructurarea sistemelor comunicaţionale şi educaţionale din procesul de învăţământ românesc);

* Sănătate (Accesibilitatea, mobilitatea şi digitalizarea informaţiei medicale şi a actului medical);

* Justiţie (Accesibilitatea la drepturile fundamentale ale omului, combaterea inegalităţii de şanse şi a discriminării);

* Muncă şi Economie (Combaterea anomaliilor pieţei muncii. Cauze şi efecte asupra tinerilor);

* Energie şi mediu (Regenerarea resurselor României şi abordarea noilor tehnologii cu scopul atingerii independenţei energetice);

* Afaceri Europene (Rolul tinerilor în consolidarea poziţiei României ca actor regional în Uniunea Europeană).

Pe lângă dezbateri, precizează sursa citată, participanţii vor avea acces la consultări cu oameni din domeniul subiectului ales, workshop-uri pe diferite teme, dar şi evenimente sociale şi de networking. Propunerile finale vor alcătui o rezoluţie, ce va fi înaintată ministerelor şi altor autorităţi.

"Scopul principal al Forumului este transformarea ideilor şi idealurilor pe care generaţia noastră le are în proiecte concrete care pot contribui la dezvoltarea României, folosindu-ne de influenţa pe care asociaţiile organizatoare o au în societatea civilă", se mai arată în comunicat.

La ceremonia de miercuri vor mai participa Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei, Codrin Scutaru, vicepreşedinte al Asociaţiei Ovidiu RO, şi Ioana Dospinescu, manager de proiect al Forumului.

