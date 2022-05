VIDEO | „Fasciștilor!” Ambasadorul Rusiei la Varșovia, stropit cu vopsea roșie în timp ce încerca să depună flori la cimitirul soldaţilor sovietici

Ambasadorul Serghei Andreev a sosit la cimitirul soldaților sovietici pentru a depune flori, unde îl aștepta un grup de activiști care se opun invaziei ruse din Ucraina.

The Russian ambassador to Poland was doused with red paint during an attempt to lay flowers at the cemetery of Soviet soldiers, Russian state agencies reported citing local correspondents. pic.twitter.com/H3wZ9u4jXC